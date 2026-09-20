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BHU में रंगीलो ग्रामीण उत्सव 2026 का आयोजन: देश के विभिन्न राज्यों से पशुपालक अपने उन्नत नस्ल के पशुओं के साथ हुए शामिल

मेले में गाय, भैंस, बकरी और घोड़े सहित विभिन्न प्रकार के पशु आकर्षण का केंद्र.

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बीएचयू में ‘रंगीलो ग्रामीण उत्सव 2026 का आयोजन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 12:04 PM IST

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वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हेलीपैड मैदान में दो दिवसीय ‘रंगीलो- ग्रामीण उत्सव 2026’ का शुभारंभ हुआ. वाराणसी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और एनडीडीबी डेरी सर्विसेज की तरफ से इसे आयोजित किया गया. 19 से 20 सितंबर तक होने वाले इस उत्सव में किसान, डेरी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, शोधकर्ता और उद्योग प्रतिनिधि सब एक मंच साझा करेंगे, जहां डेरी विकास, पशुपालन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा.

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मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेरी विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने वैज्ञानिक तरीके से डेरी संचालन, देशी पशु नस्लों के सुधार और पशु स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने, पशु पोषण एवं प्रजनन संबंधी बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाने तथा किसानों को पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई. वित्तीय सहायता, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशुधन संरक्षण के माध्यम से डेरी किसानों को सहयोग देने वाली सरकारी पहलों का भी उल्लेख किया.

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मिनी काऊ बनी आकर्षण का केंद्र (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या बोले कुलपति: प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सदस्य, निदेशक मंडल, एनडीडीबी ने कार्यक्रम के महत्त्व को रेखांकित करते हुए डेरी सेवाओं, दुग्ध उत्पादन, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए एनडीडीबी के साथ बीएचयू के संभावित सहयोग की बात कही. उन्होंने विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान का उल्लेख करते हुए बताया कि संस्थान में कृषि विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विज्ञान दो प्रमुख क्षेत्र हैं. उन्होंने डेरी क्षेत्र में शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई.

श्रीमती धनलक्ष्मी के. दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश के योगदान तथा ग्रामीण आजीविका, रोजगार, पोषण और महिला सशक्तीकरण में डेरी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया.

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी एवं एनडीडीबी डेरी सर्विसेज ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एनडीडीबी के सहयोग से वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, गोरखपुर और अंबेडकर नगर में डेरी संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं संचालन पर चर्चा की. उन्होंने दुग्ध उत्पादन के पोषण संबंधी और सामाजिक- आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए डेरी गतिविधियों के विस्तार तथा किसानों के लिए सतत आय के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात की.

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रंगीलो ग्रामीण उत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)

BHU में दो दिवसीय पशु मेला: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की ओर से (BHU) के डेयरी फार्म परिसर में दो दिवसीय कार्यशाला एवं पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से पशुपालक अपने उन्नत नस्ल के पशुओं के साथ शामिल हुए हैं. मेले में गाय, भैंस, बकरी और घोड़े सहित विभिन्न प्रकार के पशु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

आयोजकों के अनुसार, ये केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को दुग्ध विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है. आयोजन में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित करीब 10 से 12 राज्यों के पशुपालक अपने पशुओं के साथ पहुंचे हैं.

गुरु रविदास आश्रम काशी से जुड़े संत प्रकाशानंद ने बताया कि अलग-अलग राज्यों के पशुपालक अपने क्षेत्र की उन्नत प्रजाति के पशुओं को लेकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता समेत विभिन्न मानकों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है. कई पशुपालक अपने पशुओं को प्रतियोगिता स्थल पर दो दिन पहले ही लेकर पहुंच गए थे.

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कई नस्ल के पशुओं का लगा मेला. (Photo Credit; ETV Bharat)

पशुओं को पुरस्कार: प्रतियोगिता में सर्वाधिक दूध देने वाले पशुओं को निर्धारित मानकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इसके साथ ही प्रतिभागी पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र और विभिन्न श्रेणियों में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. आयोजन का उद्देश्य पशुपालकों को प्रोत्साहित करना और उन्हें बेहतर पशुपालन के लिए प्रेरित करना है.

दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पशुपालकों को सरकार की विभिन्न पशुपालन एवं दुग्ध विकास योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी. साथ ही पशुओं की बेहतर देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी. -संत प्रकाशानंद, रविदास मठ

आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन के माध्यम से पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय का डेयरी फार्म इस दो दिवसीय आयोजन में देशभर के पशुपालकों और उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

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