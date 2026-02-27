ETV Bharat / state

गुजराती-मराठी वस्त्र में सजेंगे बाबा विश्वनाथ; मां गौरा धारण करेंगी कांजीवरम् साड़ी

काशी में बाबा विश्वनाथ-मां गौरा का गौना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में बाबा विश्वनाथ के गौने की धूम है. हर कोई अपने तरीके से इस उत्सव में शामिल हो रहा है. इस खास मौके पर बाबा का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है. उनको राजसी परिधान धारण कराया जाता है. बाबा के राजसी श्रृंगार का परिधान काशी के कारीगरों के जरिए ही तैयार किया जाता है. यहां कई ऐसे परिवार है जो बाबा की सेवा में लीन हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा के लिए विशेष परिधान, विशेष भोग, विशेष टोपी तैयार कर रहे हैं. इस बार भी इन परिवारों ने बाबा के लिए विशेष श्रृंगार तैयार किया है. बाबा विश्वनाथ जहां गुजरात और राजस्थान के परिधान में नजर आएंगे. मराठी देव किरीट उनके मस्तक पर विराजमान होगा. वहीं, मां गौरा कांजीवरम् साड़ी में भक्तों को दर्शन देंगी. काशी में रंगभरी एकादशी की धूम. (Photo Credit: ETV Bharat) काशी में तैयार होते हैं वस्त्र: रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है. बाबा को खास वस्त्र पहनाया जाता है. यह वस्त्र देश के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं, जिन्हें काशी के अलग- अलग कारीगरों के जरिए सजाया जाता है. इन पर जार जरदोजी का काम किया जाता है. काशी में नंदलाल अरोड़ा का परिवार इन्हीं में से एक है. इनकी कई पीढ़ियां बाबा विश्वनाथ की सेवा में लगी रही हैं. परिवार बाबा के लिए राजसी परिधान के साथ विशेष टोपी तैयार करते हैं. इस बार भी उन्होंने बाबा विश्वनाथ के लिए मराठी देव किरीट को तैयार किया है. नंदलाल अरोड़ा बताते हैं कि उनकी पांच पीढ़ियां बाबा की सेवा में लगी हुई हैं. बाबा की सेवा का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. वह कहते हैं कि हम लोग एक महीने पहले से ही बाबा की परिधान और टोपी की तैयारी में लग जाते हैं. इसमें तीन से चार कारीगर लगते हैं. हर बार बाबा के लिए अलग-अलग तरीके का वस्त्र तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि यह इतने अनोखे होते हैं कि उनकी कोई दूसरी कॉपी नहीं होती है. इस बार वह बाबा के लिए गुजराती और राजस्थान के वस्त्र को तैयार कर रहे हैं. इस पर उन्होंने जरी जरदोजी का काम किया है. वह बताते हैं कि यह वस्त्र देश के अलग-अलग हिस्सों से काशी पहुंचता है. इसके बाद वह इस पर खास जरदोजी का काम करते हैं. काशी के कारीगर बनाते हैं विशेष वस्त्र. (Photo Credit: ETV Bharat)