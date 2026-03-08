रंग पंचमी पर रंग-गुलाल से सराबोर हुआ भोपाल, गेर में ढोल-ताशों पर खूब झूमे हुल्यारे

ETV Bharat / state

भोपाल: रंग पंचमी के पावन अवसर पर राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर पारंपरिक और भव्य चल समारोह गेर निकाले गए. जिसमें हज़ारों हुल्यारे रंगों और गुलाल में पूरी तरह सराबोर नजर आए. ढोल-ताशों की धुन और गुलाल मशीनों से उड़ते सतरंगी रंगों के बीच सामाजिक समरसता और उत्साह का माहौल रहा.

भोपाल में श्री हिंदू उत्सव समिति के नेतृत्व में निकाली गई गेर में पुरानी और नई संस्कृति का अद्भुत मिश्रण दिखा, जहाँ ढोल-ताशों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में हुल्यारे झूमते नजर आए. इस चल समारोह का जगह-जगह स्वागत किया गया. हुरियारों पर नगर निगम के टैंकरों से रंग-गुलाल बरसाए गए. चल समारोह में डीजे और ढोल-नगाड़े शामिल रहे.

Rang Panchami Bhopal
भोपाल में धूमधाम से मनी रंग पंचमी (ETV Bharat)

चल समारोह में रंग-गुलाल में सराबोर होकर ढोल-ढमाकों पर नाचते-गाते नजर आए युवा

चल समारोह पुराने शहर के दयानंद चौक से शुरू हुआ, जो जुमेराती, घोड़ा निक्कास, कुंदन नमकीन चौराहा, मंगलवारा, ट्रांसपोर्ट सड़क, इतवारा, चौक, लखेरापुरा, सोमवारा भवानी चौक, सिंधी मार्केट से जनकपुरी जवाहर चौक में समापन हुआ. चल समारोह में युवा रंग-गुलाल में सराबोर होकर ढोल-ढमाकों पर नाचते-गाते नजर आए. शहर के विभिन्न हिस्सों में फूलों और रंग और फूलों खेली गई. जिसमें फाग गीतों की धूम रही.

भोपाल में धूमधाम से मनी रंग पंचमी (ETV Bharat)

प्रशासन की तैयारी के बीच रंगों से सराबोर होगा शहर, अलर्ट मोड पर पुलिस

भोपाल में पुराने और नए शहर में रमजान का महीना के साथ ही भव्य चल समारोह और झांकियों का आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतेज़ाम किये गए हैं. शहर भर में पंद्रह सौ जवान के साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है. मुख्य मार्गों और बाजारों में ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी रखी गई. अतिरिक्त पुलिस बल, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा अधिकारी पूरे शहर में सतर्क रहे ताकि रंगपंचमी का उत्सव बिना किसी दिक्कत के मनाया जा सके.

Rang Panchami Bhopal
भोपाल में धूमधाम से मनी रंग पंचमी (ETV Bharat)

मुख्य मार्गों और बाजारों में ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी रखी गई

रंग पंचमी पर आरएएफ की एक कम्पनी तैनात की गई है जिसमें 110 जवान होते हैं. इसके अलावा पुलिस के 1500 सौ जवान तैनात हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर अभिषेक गोस्वामी ने बताया कि चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. 65 संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है.

Rang Panchami Bhopal
भोपाल में धूमधाम से मनी रंग पंचमी (ETV Bharat)

चल समरोह के निकलते ही हुई सड़को की. सफाई,स्वच्छता मे पहले पायदान पर लाने का प्रयास

राजधानी भोपाल में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. इस बार त्योहार के बाद सफाई मित्रों ने तुरंत रोड की सफाई शुरू कर दी. कुछ देर मे ही सड़क की सफाई हो गयी. आमतौर पर देखा जाता रहा है कि आर्थिक राजधानी इंदौर में बड़े आयोजनों और त्योहारों के तुरंत बाद सफाई मित्र शहर की सड़कों को साफ करने में जुट जाते हैं. इसी तर्ज पर इस बार भोपाल में भी सफाई मित्रों ने मुस्तैदी दिखाते हुए त्योहार खत्म होते ही सफाई अभियान शुरू कर दिया.

Rang Panchami Bhopal
भोपाल में धूमधाम से मनी रंग पंचमी (ETV Bharat)

शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और उन इलाकों में जहां रंग पंचमी के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, वहां सफाई कर्मियों की टीमें तैनात की गईं. सफाई मित्रों ने देर रात और सुबह तड़के तक सड़कों पर बिखरे रंग, पानी, प्लास्टिक और अन्य कचरे को हटाकर शहर को फिर से साफ-सुथरा बनाने का काम किया.

