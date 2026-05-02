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'रंग दे गुलाबी' अभियान बना उत्सव, 500 से ज्यादा वॉल पेंटिंग्स से निखरी पिंक सिटी

इन पेंटिंग्स के जरिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद करने, स्वच्छ शहर-स्वस्थ नागरिक जैसे संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा.

शहर में चला 'रंग दे गुलाबी' अभियान
शहर में चला 'रंग दे गुलाबी' अभियान (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को लेकर जयपुर में 'रंग दे गुलाबी' अभियान चलाया गया है, जिसे शहरवासियों ने उत्सव बना दिया. शहरभर में बनाई गई वॉल पेंटिंग्स से पुरानी दीवारें खिल उठी. इन पेंटिंग्स ने स्वच्छता का संदेश भी जन-जन तक पहुंचाया. खास बात ये है कि इस अभियान में छात्र, एनजीओ, महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय तक सक्रिय रूप से जुड़े. जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने भी दीवारों पर अपना हाथ आजमाया.

स्वच्छ सर्वेक्षण में वॉल पेंटिंग को सीधे अंक भले ही न मिलते हों, लेकिन सौंदर्यीकरण (Beautification) और आईईसी एक्टिविटी (IEC) में ये बड़ा योगदान देती है. शनिवार को तेज बारिश के बाद जब तपिश अपने चरम पर थी तब भी शहर की दीवारों में रंग भरने वालों के हाथ नहीं थके. शहर की 500 से ज्यादा दीवारों और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक बनाने के साथ-साथ इन पेंटिंग्स के जरिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद करने, स्वच्छ शहर-स्वस्थ नागरिक जैसे संदेश लोगों तक पहुंचाए गए.

ओम कसेरा, निगम कमिश्नर. (ETV Bharat Jaipur)

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स्वच्छता समाज की भी जिम्मेदारी : अभियान का मूल उद्देश्य लोगों में ये भावना पैदा करना है कि स्वच्छता किसी एक एजेंसी या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. जयपुर नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि जब लोग खुद अपने शहर को सजाने और स्वच्छ बनाने में हिस्सा लेते हैं, तो उसका सीधा असर सिटिजन वॉयस और सर्वेक्षण की ओवरऑल रैंकिंग पर पड़ता है. इस अभियान में हर वर्ग की भागीदारी रही. कहीं स्टूडेंट्स ने अपनी क्रिएटिविटी से दीवारों को रंगा तो कहीं एनजीओ ने पेंटिंग्स के जरिए दिशा देने का काम किया. कच्ची बस्तियों की महिलाओं ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. एक जगह ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी जुड़कर सामाजिक संदेश को मजबूत किया है. शहरवासियों ने इसे केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक उत्सव के रूप मनाया.

वॉल पेंटिंग करती कॉलेज स्टूडेंट्स
वॉल पेंटिंग करती कॉलेज स्टूडेंट्स (ETV Bharat Jaipur)

रैंकिंग में सुधार की उम्मीद : रंग दे गुलाबी के तहत 500 वॉल पेंटिंग्स का लक्ष्य तय किया गया है. हालांकि, लोगों की सक्रिय भागीदारी के चलते ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. निगम कमिश्नर का मानना है कि इस तरह के छोटे-छोटे प्रयासों का सीधा असर स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग पर पड़ता है. जब नागरिक खुद अपने शहर का इवैल्यूएशन करते हैं और उसमें सकारात्मक भागीदारी निभाते हैं, तो परिणाम भी बेहतर ही आते हैं. नगर निगम का फोकस अब इस तरह के अभियान को और विस्तार देने पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और स्वच्छता को आदत बना सकें.

शहर वासियों से स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर बात करते निगम कमिश्नर
शहर वासियों से स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर बात करते निगम कमिश्नर (ETV Bharat Jaipur)

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जोन का नामक्षेत्रफल (sq.ft) (प्रस्तावित)
मुरलीपुरा 2825
विद्याधर नगर 7690
झोटवाड़ा 2227
वैशाली नगर6550
मानसरोवर 4824
सांगानेर7080
जगतपुरा / झालाना8714
मालवीय नगर3169.43
आर्दश नगर2232
किशनपोल 5298
सिविल लाइन8492.79
हवामहल आमेर6942.78
कुल 66045

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रंग दे गुलाबी अभियान
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