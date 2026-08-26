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'भाजपा की चार्जशीट में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का भी नाम, कराएं जांच' विजिलेंस जांच को लेकर BJP नेता का सीएम सुक्खू पर तीखा कटाक्ष

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में विजिलेंस जांच को लेकर दिए गए वक्तव्य के दौरान भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का जिक्र किया. रणधीर शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इन दोनों नेताओं के फोबिया से ग्रस्त हैं. दिन के साथ-साथ रात में भी मुख्यमंत्री को इन दोनों नेताओं के सपने आने लगे हैं. इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायक रणधीर शर्मा को रोका. उन्होंने सदस्य रणधीर शर्मा को नियम के तहत चर्चा के लिए लाए गए स्वास्थ्य के विषय पर बोलने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि जो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा, उसे कार्यवाही से हटाया जाएगा.

शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान सदन में विजिलेंस जांच के मुद्दे ने फिर जोर पकड़ा. श्री नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विजिलेंस जांच को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा कटाक्ष किया है. दरअसल रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर जवाबी हमला बोला जिसमें सीएम सुक्खू ने कहा था कि जिन नेताओं के नाम भाजपा ने अपनी 2017 की चार्जशीट में लिखे थे, राज्य सरकार अब उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है.

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा की 2017 की चार्जशीट में दर्ज नाम पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं. रणधीर शर्मा ने कहा कि इस चार्जशीट में 32 कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन चुनकर केवल दो नेताओं के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं. रणधीर शर्मा ने कहा कि किस आधार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से विजिलेंस जांच बैठाई जा रही है. सदन में चार्जशीट की कॉपी लेकर पहुंचे रणधीर शर्मा ने कहा कि इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का भी नाम है. साथ ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का नाम भी शामिल हैं. रणधीर शर्मा ने इन नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि बाकी सभी को छोड़कर ये तीनों नेता अपनी जांच करवा लें तो साबित हो जाएगा कि सरकार वास्तव में चार्जशीट के आधार पर जांच करवा रही है.

"कांग्रेस सरकार का लक्ष्य है विपक्ष के विधायकों को टारगेट करना. इसी भावना के साथ सुक्खू सरकार ने करीब 13 विधायकों और पूर्व विधायकों पर मुकदमें दर्ज किए हैं. मामला बनता है चाहे नहीं बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देश है कि मामले दर्ज करने हैं. चुनाव में हमारी छवि को नुकसान पहुंचे, इसलिए बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है. हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

अधिकारियों को जयराम ठाकुर की चेतावनी

वहीं, ईटीवी भारत से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, हम चुनावी वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, काम उन्होंने किया नहीं है. ऐसे में जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे, इसलिए भाजपा के खिलाफ इस तरह से भ्रष्टाचार का एजेंडा खड़ा कर रहे हैं. वहीं, उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है तो अधिकारी जरूर जांच करें, लेकिन अगर सरकार के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, तो याद रखें कि एक साल बाद सरकार बदल जाएगी और फिर हम उन अधिकारियों पर विचार करेंगे. हम ऐसे अधिकारियों पर जांच बिठाएंगे, जो सरकार के दबाव में झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं.