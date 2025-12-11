ETV Bharat / state

'मंडी रैली में आए लोगों के खाने–पीने का खर्च सरकार ने आपदा राहत राशि से किया'

शिमला: कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर गुरुवार को मंडी में जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने का कार्यक्रम जश्न नहीं, बल्कि सरकार की नाकामियों को छिपाने का तरीका था. उन्होंने कहा कि रैली में दिए गए बयानों से साफ दिखा कि सरकार अंदर से टूट चुकी है और नेता आपस में उलझे हुए हैं.

CM पर डिप्टी CM का हमला- सरकार में बड़ी फूट

रणधीर शर्मा ने कहा कि सबसे बड़ा हैरान करने वाला दृश्य तब था जब उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंच से अपने ही मुख्यमंत्री को 'निकम्मा', 'असक्षम' और 'निर्णयहीन' कहा. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा नेता खुलेआम अपने मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाता नजर आया. इससे साबित होता है कि कांग्रेस नेतृत्व अंदर से बिखरा हुआ है.

उन्होंने ने कहा कि जब कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मुकेश अग्निहोत्री को 'मैन ऑफ द मैच' कहा, तो यह साफ हो गया कि पार्टी इस तरह की बयानबाज़ी को सही ठहरा रही है. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को अपमानित करना उपलब्धि माना जा रहा है, तो जनता समझ सकती है कि सरकार किस दिशा में जा रही है.

अफसरों को धमकी.. लोकतांत्रिक परंपरा पर चोट

शर्मा कहा कि उपमुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान.. "अफसरों से रात में निपट लेंगे, रगड़कर रख देंगे".. हिमाचल की शालीन राजनीतिक संस्कृति पर हमला है. शर्मा के अनुसार यह भाषा अफसरों को डराने और प्रशासन पर दबाव बनाने का तरीका है क्योंकि सरकार तीन साल में कोई विकास कार्य नहीं कर सकी.

कांग्रेस से सवाल.. कौन-सी उपलब्धि पर जश्न?