'मंडी रैली में आए लोगों के खाने–पीने का खर्च सरकार ने आपदा राहत राशि से किया'

भाजपा MLA रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जश्न पर भी कई सवाल उठाए हैं.

Randhir Sharma attack on Congress Govt
भाजपा MLA रणधीर शर्मा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
शिमला: कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर गुरुवार को मंडी में जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने का कार्यक्रम जश्न नहीं, बल्कि सरकार की नाकामियों को छिपाने का तरीका था. उन्होंने कहा कि रैली में दिए गए बयानों से साफ दिखा कि सरकार अंदर से टूट चुकी है और नेता आपस में उलझे हुए हैं.

CM पर डिप्टी CM का हमला- सरकार में बड़ी फूट

रणधीर शर्मा ने कहा कि सबसे बड़ा हैरान करने वाला दृश्य तब था जब उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंच से अपने ही मुख्यमंत्री को 'निकम्मा', 'असक्षम' और 'निर्णयहीन' कहा. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा नेता खुलेआम अपने मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाता नजर आया. इससे साबित होता है कि कांग्रेस नेतृत्व अंदर से बिखरा हुआ है.

उन्होंने ने कहा कि जब कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मुकेश अग्निहोत्री को 'मैन ऑफ द मैच' कहा, तो यह साफ हो गया कि पार्टी इस तरह की बयानबाज़ी को सही ठहरा रही है. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को अपमानित करना उपलब्धि माना जा रहा है, तो जनता समझ सकती है कि सरकार किस दिशा में जा रही है.

अफसरों को धमकी.. लोकतांत्रिक परंपरा पर चोट

शर्मा कहा कि उपमुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान.. "अफसरों से रात में निपट लेंगे, रगड़कर रख देंगे".. हिमाचल की शालीन राजनीतिक संस्कृति पर हमला है. शर्मा के अनुसार यह भाषा अफसरों को डराने और प्रशासन पर दबाव बनाने का तरीका है क्योंकि सरकार तीन साल में कोई विकास कार्य नहीं कर सकी.

कांग्रेस से सवाल.. कौन-सी उपलब्धि पर जश्न?

रणधीर शर्मा ने कहा कि अगर जश्न मनाना है, तो काम होना चाहिए.

  • उन्होंने पूछा.. क्या जश्न इस बात का है कि दो बार झूठी गारंटियां देकर वोट लिए?
  • क्या जश्न इस बात का है कि हिमकेयर बंद कर मरीजों को इलाज से वंचित किया?
  • क्या सहारा, शगुन और अन्य योजनाएं बंद करना उपलब्धि है?
  • क्या विधायक निधि रोकना और नए विकास कार्य रोकना उपलब्धि है?
  • क्या बिजली–पानी के बिल बढ़ाकर जनता को परेशान करना जश्न का कारण है?

आपदा से जूझते मंडी में जश्न

शर्मा ने कहा कि रैली उसी जिले में की गई जहां आपदा ने सबसे ज्यादा नुकसान किया था. कई परिवार अभी भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार वहीं जश्न मना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि रैली के इंतजाम का खर्च आपदा राहत राशि से किया गया, जो लोगों के साथ दोहरी धोखाधड़ी है.

उन्होंने कहा कि रैली में असली कांग्रेस कार्यकर्ता कम और सरकारी कर्मचारी व लाभार्थी ज्यादा दिखे. उनके अनुसार यह जनता का समर्थन नहीं, बल्कि सरकारी दबाव से जुटाई भीड़ थी.

2027 में BJP की सरकार तय

रणधीर शर्मा ने कहा कि जनता कांग्रेस की भाषा, फैसलों और झूठे वादों से नाराज़ है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी और BJP को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी, क्योंकि प्रदेश का भविष्य कांग्रेस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता.

