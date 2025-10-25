ETV Bharat / state

रणदीप सुरजेवाला ने यमुनानगर की मंडियों का किया दौरा, बोले- "बीजेपी ने किसानों के साथ किया धोखा", बिहार चुनाव में जीत का भी किया दावा

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में अनाज मंडियों का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "प्रदेश सरकार ने धान और गन्ने की खेती को घाटे का सौदा बना दिया है. जिसके चलते किसानों, आढ़तियों और मजदूरों की दिवाली का त्योहार फीका पड़ गया है".

सुरजेवाला का सरकार पर आरोप: सुरजेवाला ने कहा कि "धान की खरीद में 3100 का वादा किया गया था. जबकि 2389 का रेट तय किया गया और खरीद केवल 2100 प्रति क्विंटल पर हुई है. नमी के नाम पर किसानों के पैसे काट दिए गए. इस तरह लगभग किसानों को 1 हजार रुपये का नुकसान हुआ है. सरकार ने किसानों के साथ ये धोखा किया है. वहीं, गन्ने के मूल्य में 15 रुपये की बढ़ोतरी कर भी बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया है".

"आमदनी से ज्यादा महंगाई बढ़ाई": इस दौरान सुरजेवाला ने आंकड़े दिखाते हुए कहा कि "कीटनाशक महंगी, डीजल के भाव बढ़े, ढुलाई-कटाई में बढ़ोतरी की गई. लिहाजा किसानों से गन्ना 500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाना चाहिए. कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी थी तो गन्ने का भाव 320 रुपये क्विंटल था. इन 11 वर्षों में बीजेपी सरकार ने केवल 95 रुपये की वृद्धि की है. जबकि महंगाई कई गुना बढ़ा दी है".

"गन्ने की फसल पर भी घाटे का सौदा": सुरजेवाला ने कहा कि "हरियाणा में गन्ने की फसल घाटे का सौदा साबित हो रही है. किसानों ने गन्ने की नई बिजाई तो दूर, लगे हुए गन्ने को भी उखाड़ना शुरू कर दिया है. जिससे आने वाले समय में हरियाणा की सभी 14 शुगर मिलों में गन्ने को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. जिससे हरियाणा में आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है. इससे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे".