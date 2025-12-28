'हरियाणा के युवाओं को ड्रग्स की लत लग रही है, हालात बिगड़ रहे हैं'- सुरजेवाला
Randeep Surjewala On Drugs in Haryana: हरियाणा में ड्रग्स के नशे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाए.
Published : December 28, 2025 at 9:24 AM IST
चंडीगढ़: कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि "हरियाणा में ड्रग्स का नशा एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट बन गया है, जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं." उन्होंने कहा कि "रोहतक PGI की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 15 से 18 साल के बच्चे तेज़ी से ड्रग्स की लत का शिकार हो रहे हैं."
नशे को लेकर रणदीप सुरजेवाला के सवाल: रणदीप सुरजेवाला ने कहा "उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नशे की लत से प्रभावित लगभग 74 प्रतिशत लोग 25 साल से कम उम्र के हैं. उनमें से, लगभग 73 प्रतिशत इलाज के बाद भी फिर से नशे की लत में पड़ जाते हैं, जो समस्या की गंभीरता को दिखाता है. उन्होंने कहा कि सरकारी ड्रग काउंसलिंग डेटा से पता चलता है कि पिछले पांच सालों में, राज्य भर के नशा मुक्ति केंद्रों में 1,84,163 युवाओं ने इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है."
'ग्रामीण इलाकों में स्थिति गंभीर': कांग्रेस नेता ने कहा " उम्र के हिसाब से डेटा से पता चलता है कि 46 प्रतिशत ड्रग्स लेने वाले 19-25 साल के आयु वर्ग के हैं, 28 प्रतिशत 15 से 18 साल के बीच के हैं, जबकि 21 प्रतिशत 26 से 35 साल के बीच के हैं. उन्होंने कहा कि यह संकट ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा गंभीर है, डेटा के अनुसार 62 प्रतिशत मामले गांवों से रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि शहरी इलाकों से 38 प्रतिशत मामले सामने आए हैं.
सरकार पर साधा निशाना: सुरजेवाला ने कहा कि "कुल मिलाकर स्थिति और खराब हो गई है, पिछले साल की तुलना में ड्रग्स के मामलों में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है." सुरजेवाला ने कहा कि "ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से युवाओं में ओवरडोज से होने वाली मौतों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पूरे राज्य के परिवार प्रभावित हो रहे हैं. सरकार को इस तरफ काम करना चाहिए."
