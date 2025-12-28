ETV Bharat / state

'हरियाणा के युवाओं को ड्रग्स की लत लग रही है, हालात बिगड़ रहे हैं'- सुरजेवाला

Randeep Surjewala On Drugs ( File Photo )

चंडीगढ़: कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि "हरियाणा में ड्रग्स का नशा एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट बन गया है, जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं." उन्होंने कहा कि "रोहतक PGI की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 15 से 18 साल के बच्चे तेज़ी से ड्रग्स की लत का शिकार हो रहे हैं." नशे को लेकर रणदीप सुरजेवाला के सवाल: रणदीप सुरजेवाला ने कहा "उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नशे की लत से प्रभावित लगभग 74 प्रतिशत लोग 25 साल से कम उम्र के हैं. उनमें से, लगभग 73 प्रतिशत इलाज के बाद भी फिर से नशे की लत में पड़ जाते हैं, जो समस्या की गंभीरता को दिखाता है. उन्होंने कहा कि सरकारी ड्रग काउंसलिंग डेटा से पता चलता है कि पिछले पांच सालों में, राज्य भर के नशा मुक्ति केंद्रों में 1,84,163 युवाओं ने इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है." 'हरियाणा के युवाओं को ड्रग्स की लत लग रही है, हालात बिगड़ रहे हैं' (Randeep Surjewala Social media Post)