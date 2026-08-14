"सिख समुदाय पर हमला मर्यादाओं का हनन, नायब सरकार के रिकॉर्ड में ये 'नफरत का काला दिन' अंकित होगा"- सुरजेवाला
अंबाला में सिख समुदाय और पुलिस के बीच हुए टकराव पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा.
Published : August 14, 2026 at 8:17 PM IST
अंबाला: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अंबाला में सिख समुदाय और पुलिस के बीच हुए टकराव पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 13 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री नायब सैनी के आदेश पर अंबाला में सिख समुदाय पर हमला किया गया, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई. नायब सैनी सरकार के इतिहास में ये एक काले दिन के तौर पर याद रखा जाएगा.
रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर गंभीर आरोप: रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "पवित्र गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में हुई घटना के बाद हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष सरदार जगदीश झींडा, एसजीपीसी मेंबर व संपूर्ण सिख समुदाय गांधीवादी तरीके से अंबाला में न्याय की गुहार लगा रहे थे. मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई, पर यकायक पुलिस ने शांतिप्रिय सिख संगत पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले चलाए. गुरुद्वारा साहिब की वो बस (पालकी साहिब), जिसमें श्री गुरुज्ञान साहिब सुशोभित होते हैं. उसमें भी तोड़फोड़ की गई."
'सिख समुदाय से बीजेपी की दुश्मनी': रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "बीजेपी के नेता गुरसिमरन मंड जिसको सरकार ने सुरक्षा दी है. उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी. क्या सिख समाज के लिए अब कोई जगह नहीं बची? लाठीचार्ज से पहले सीएम आवास में बातचीत हुईं, धरना समाप्त करने से ठीक पहले ही कार्रवाई कर दी गई. इसके पीछे असल कारण क्या हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि सिख समुदाय पर हुए इस हमले का कारण साफ है. जब से साल 2005 में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की सिख संगत की आकांक्षाओं के अनुरूप हरियाणा की अलग एसजीपीसी बनाने का वादा किया, जो वादा 2014 में पूरा कर दिया, उस समय से ही भाजपा व अकाली दल सिखों से दुश्मनी पाले हैं, जो हर मौके पर सिख समुदाय को प्रताड़ित करने और नीचा दिखाने की साजिश करते हैं.
'एसजीपीसी के गठन से बीजेपी को परेशानी': रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "भाजपा को असली तकलीफ यह है कि कांग्रेस ने हरियाणा के सिखों की मांग के अनुरूप अलग एसजीपीसी का गठन क्यों किया?सिख गुरुद्वारा एक्ट, 1925 से पहली बार पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एसजीपीसी का गठन किया था. पटियाला व पैप्सु प्रांतों का साल 1956 में विलय हुआ, तो एक्ट 1, 1959 द्वारा पंजाब विधानसभा ने सभी श्रृद्धेय गुरुद्वारा साहिबों को इकट्ठा एसजीपीसी में कर दिया. पंजाब पुनर्गठन कानून, 1966 की धारा 72 (1) व (3) के तहत पंजाब से पृथक हुए प्रांतों के लिए अलग एसजीपीसी बनाने का प्रावधान है. हरियाणा के सिखों की मांग रही कि उनके लिए अलग एसजीपीसी बनाई जाए."
'बीजेपी सरकार ने किया कानून का विरोध': "साल 2005 में कांग्रेस के घोषणापत्र में हमने हरियाणा की अलग एसजीपीसी बनाने की मांग शामिल की. 06 जुलाई, 2014 को कैथल विधानसभा (जहां से मैं उस समय विधायक था) में हरियाणा सिख कन्वेंशन का आयोजन सरदार जगदीश सिंह झींडा, सरदार दिदार नलवी व अन्य सिख नेताओं ने किया. हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने 11 जुलाई, 2014 को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कानून, 2014 पारित किया. यह कानून भी विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया था. इस कानून को 16 जुलाई, 2014 को गवर्नर से अनुमति मिल गई. उस समय भी अकाली दल व भाजपा ने इस कानून का विरोध किया था."
सुप्रीम कोर्ट में गया मामला: उन्होंने कहा कि "भाजपा का विरोध यहां खत्म नहीं हुआ. मोदी सरकार ने 18 जुलाई, 2014 को हरियाणा के गृह सचिव को बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा कि हरियाणा का एसजीपीसी कानून वापस लिया जाए. यह भाजपा द्वारा सीधे-सीधे संघीय ढांचे पर हमला था. कांग्रेस सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. अकाली दल-भाजपा ने फिर हरियाणा की अलग एसजीपीसी के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिलवाई. परंतु, सुप्रीम कोर्ट ने भी 20 सितंबर, 2022 को अपने निर्णय में कांग्रेस द्वारा पारित किए गए हरियाणा की अलग एसजीपीसी के कानून को वैध ठहरा दिया."
'अंबाला की घटना नफरत का परिणाम': सुरजेवाला ने कहा कि "भाजपा ने सिख समुदाय से रंजिश पाल रखी है तथा वो हर मौके पर सिखों से भेदभाव करने से नहीं चूकते. अंबाला की घटना भी इसी नफरत व पूर्वाग्रह का परिणाम है. परंतु नायब सैनी सरकार जान ले कि उसे दमनकारी नीतियों का खामियाजा भुगतना होगा. हमारी मांग है कि सीएम नायब सैनी द्वारा बीजेपी नेता गुरसिमरन मंड व उसके बेटे को बचाने की साजिश बंद करनी चाहिए, गुरसिमरन मंड व उसके बेटे को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए. हमारी मांग यह भी है कि नायब सैनी को सिख संगत पर किए गए हमले की सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए व इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए."
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