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रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा सरकार पर तीखा हमला, बोले- "अहंकार छोड़ जमीन पर आए सरकार, वरना जनता दिखाएगी सत्ता की हकीकत"

सुरजेवाला का हरियाणा सरकार पर तीखा हमला, ( ETV Bharat )

​करनाल: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को करनाल के गगसीना गांव में आयोजित एकता दिवस कार्यक्रम में प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए. सुरजेवाला ने हांसी में 15 अगस्त को किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई, युवाओं पर बल प्रयोग, हरियाणवी संस्कृति के अपमान और दलित वर्ग से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा नेतृत्व को आड़े हाथों लिया. मुख्यमंत्री को नसीहत और सीधी चेतावनी: सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चेतावनी देते हुए कहा कि, "सरकार को अपना अहंकार छोड़कर धरातल पर आना होगा. यदि मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से उतरने और चुटकुले सुनाने से फुर्सत नहीं मिली, तो हरियाणा की जनता वह दिन दूर नहीं जब उन्हें अर्श से फर्श पर ले आएगी." ​हांसी घटनाक्रम पर बोले सुरजेवाला: वहीं, हांसी में स्वतंत्रता दिवस के दिन किसानों और प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि, "झंडा फहराने पहुंचे मुख्यमंत्री को जीवन कुंडू हत्याकांड के पीड़ित परिवार से बातचीत करनी चाहिए थी.​जिस परिवार का सदस्य मारा गया हो, उसका रोष और गुस्सा स्वाभाविक है.​मुख्यमंत्री को अभिभावक बनकर उनकी बात सुननी चाहिए थी, न कि पुलिस से लाठियां और आंसू गैस चलवानी चाहिए थी." रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा सरकार पर तीखा हमला (ETV Bharat)