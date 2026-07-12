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जींद में बीजेपी पर बरसे रणदीप सुरजेवाला, बोले- 'युवा पेपर लीक और बेरोजगारी से त्रस्त'

'झूठा राष्ट्रवाद और नकली भक्ति': सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि "जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं. उनके संरक्षण में अयोध्या में प्रभु श्रीराम के नाम पर ऐतिहासिक चंदा और जमीन घोटाला हुआ. उन्होंने दावा किया कि देश की आस्था के सबसे बड़े केंद्र से सोना, चांदी, जेवरात सहित अन्य कीमती धातुओं से बनी मूर्तियों की चोरी और जमीनों की लूट ने भाजपा के 'झूठा राष्ट्रवाद और नकली भक्ति' का असली चेहरा उजागर कर दिया है." उन्होंने कहा कि आस्था को व्यापार बनाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी.

जींद: कांग्रेस महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को नरवाना में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, अवैध खनन, बेरोजगारी और शिक्षा के व्यवसायीकरण सहित कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला.

'भाजपा सरकार के संरक्षण में अवैध खनन जारी': हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के कथित भ्रष्टाचार और लूट के मॉडल पर चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की जीवनदायिनी यमुना नदी और पर्यावरण की सुरक्षा कवच मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला में भाजपा सरकार के संरक्षण में अवैध खनन लगातार जारी है.

अवैध खनन से हजारों करोड़ रुपये का नुकसानः उन्होंने कहा कि "नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट और अदालतों की टिप्पणियों के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र से कहीं अधिक हिस्से में अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे हर वर्ष हरियाणा के खजाने को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है." सुरजेवाला ने यह भी कहा कि "पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को 'पर्यावरणीय लूट' करार दिया है." उनके अनुसार यमुना नदी में अवैध खनन के कारण हर वर्ष कई जिले बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं.

अब बदलाव चाहती है प्रदेश की जनता: युवाओं के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि "हरियाणा का युवा लगातार पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार के सीमित अवसरों से परेशान है. उन्होंने आरोप लगाया कि "भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ क्रूर मजाक कर रही है और शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण किया जा रहा है." सुरजेवाला ने कहा कि "प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और कांग्रेस जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी."