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"पंचकूला वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी!", रणदीप सुरजेवाला ने किया 17086 डुप्लीकेट एंट्री का दावा, फौरन एक्शन की मांग

पंचकूला नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और राव नरेंद्र सिंह ने वोट चोरी का आरोप लगाया है.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 6, 2026 at 5:24 PM IST

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चंडीगढ़ : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ प्रेस कांफ्रेंस की और पंचकूला नगर निगम चुनाव से पहले वोट चोरी के आरोपी लगाए हैं. राज्य चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी गई शिकायत में पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है.

"पंचकूला की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी": सुरजेवाला ने कहा कि "वोट चोर सरकार का नया कारनामा सामने आया है. अब ये पंचकूला में वोट चोरी करना चाहते हैं. भाजपा का मॉडल है कि वोट चोरी करो और चुनाव जीतो. पंचकूला की वोटर लिस्ट में 17086 डुप्लीकेट वोटर एंट्री है 8545 लोगों की जो 8 प्रतिशत से ज्यादा हैं. अगर यह संख्या 2-4 लोगों की होती है सामान्य मिस्टेक हो सकती थी लेकिन 17000 से ज्यादा लोगों की डुप्लीकेट एंट्री कोई सामान्य गलती नहीं है. आज पूरी वोटर लिस्ट दूषित और अशुद्ध है. हमारी एक ही मांग है कि निष्पक्ष चुनाव. हमारे पास सारी लिस्ट है जो गलत वोट बनाए गए हैं. भाजपा के लोग नकार चुके हैं. अब वो वोट चोरी करके चुनाव जीतना चाहते हैं. हमारी मांग है कि पूरी मतदाता सूची को दोबारा से शुद्ध की जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए. इतनी सारी डुप्लीकेट एंट्री कैसे हो गई. क्या सरकार के पास इसका जवाब है. इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इस काम में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच में शामिल किया जाए. जांच के आधार पर जिन उम्मीदवारों को इससे फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो."

"चुनाव आयोग को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए" : रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 10 मई 2026 को प्रस्तावित है. अगर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो मौजूदा स्थिति में चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी. सारे तथ्य चुनाव आयोग के सामने रखना हमारा कर्तव्य था. वो हमने पूरा किया. हमने एक-एक वोट और एक-एक नाम दे दिया है. अगर अब भी कार्रवाई ना की गईं तो फिर लोकतंत्र कहां रह गया. भाजपा को पता है कि वो चुनाव हार गई है. चुनाव जीतने के लिए ये उसका आखिरी दांव है. हमने सारे सबूत दे दिए हैं. चुनाव आयोग पांच मिनट में कार्रवाई कर सकता है. इस मामले में चुनाव आयोग को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए. अगर वो नहीं करवाएंगे तो कोई भी व्यक्ति करवा सकता है. हमें पता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं. लेकिन चुनाव में इतना बड़ा घोटाला होगा इसका अंदाजा नहीं था. हमने तो एक सैम्पल चेक करवाया था, जिससे ये मामला सामने आया था."

कार्रवाई की मांग : वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "दिल्ली में हमारे नेता राहुल गांधी ने इसी तरह से फर्जी वोटों की पोल खोली थी. मैं उन साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये सारा मामला साफ किया. जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. जब लोग ये कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट किया लेकिन कांग्रेस कैसे जीत गईं, ये इससे साफ हो जाता है. हमने चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की है. सिर्फ पंचकूला नगर निगम नहीं, बल्कि सोनीपत और अंबाला नगर निगम में फर्जीवाड़े की आशंका है."

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