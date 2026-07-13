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ईडी की बड़ी कार्रवाई: टेरर फंडिंग मामले में करोड़ों की संपत्तियां कुर्क

रांचीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल कार्यालय ने टेरर फंडिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई की है. जिसमें लगभग 3.87 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है.

क्या है पूरा मामला

ईडी के अनुसार, यह मामला एम/एस संतोष कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़े संतोष कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह, मनीष कुमार, बैजनाथ गंझू, राजेश कुमार गंझू और रविंद्र गंझू से संबंधित है. ईडी ने बताया कि जांच की शुरुआत लातेहार जिला के चंदवा थाना में दर्ज दो प्राथमिकी के आधार पर हुई थी. बाद में इन मामलों को एनआईए ने अपने हाथ में लेकर जांच की.

ईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज की कॉपी (ETV Bharat)

पहला मामला 22 नवंबर 2019 को लातेहार के लुकुइया मोड़ पर हुए माओवादी हमले से जुड़ा है. जिसमें झारखंड पुलिस के चार जवान शहीद हो गए थे और हमलावर हथियार व गोला-बारूद लूटकर फरार हो गए थे. दूसरा मामला 5 लाख रुपये की लेवी से जुड़ा है. जांच में आरोप है कि संतोष कंस्ट्रक्शन के साझेदार मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू को यह रकम रंगदारी/लेवी के रूप में दी थी.