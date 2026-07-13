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ईडी की बड़ी कार्रवाई: टेरर फंडिंग मामले में करोड़ों की संपत्तियां कुर्क

ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने टेरर फंडिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है.

Ranchi Zonal ED attached assets worth crores in terror funding case
ईडी का रांची जोनल कार्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 10:03 PM IST

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रांचीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल कार्यालय ने टेरर फंडिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई की है. जिसमें लगभग 3.87 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है.

क्या है पूरा मामला

ईडी के अनुसार, यह मामला एम/एस संतोष कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़े संतोष कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह, मनीष कुमार, बैजनाथ गंझू, राजेश कुमार गंझू और रविंद्र गंझू से संबंधित है. ईडी ने बताया कि जांच की शुरुआत लातेहार जिला के चंदवा थाना में दर्ज दो प्राथमिकी के आधार पर हुई थी. बाद में इन मामलों को एनआईए ने अपने हाथ में लेकर जांच की.

Ranchi Zonal ED attached assets worth crores in terror funding case
ईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज की कॉपी (ETV Bharat)

पहला मामला 22 नवंबर 2019 को लातेहार के लुकुइया मोड़ पर हुए माओवादी हमले से जुड़ा है. जिसमें झारखंड पुलिस के चार जवान शहीद हो गए थे और हमलावर हथियार व गोला-बारूद लूटकर फरार हो गए थे. दूसरा मामला 5 लाख रुपये की लेवी से जुड़ा है. जांच में आरोप है कि संतोष कंस्ट्रक्शन के साझेदार मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू को यह रकम रंगदारी/लेवी के रूप में दी थी.

7.16 करोड़ की अपराध से अर्जित संपत्ति का खुलासा

ईडी के मुताबिक, जांच में इस मामले में करीब 7.16 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का पता चला. इसमें से 2.69 करोड़ रुपये नकद एनआईए ने पहले ही बरामद कर लिए थे, जबकि शेष 4.46 करोड़ रुपये को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान कंपनी में पूंजी निवेश के रूप में खपाया गया. जांच में सामने आया कि अपराध से अर्जित धन को लातेहार जिला के चंदवा और कामता मौजा में स्थित 11 अचल संपत्तियों की खरीद के माध्यम से वैध बनाने की कोशिश की गई.

ईडी का आरोप है कि इसके लिए कम मूल्य की रजिस्ट्री और ऑफ-द-बुक नकद भुगतान का सहारा लिया गया, ताकि बैंकिंग प्रणाली की निगरानी से बचा जा सके. इन्हीं तथ्यों के आधार पर ईडी ने करीब 3.87 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच जारी है.

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