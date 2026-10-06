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गांव-कस्बों तक पहुंचेगा रांची विश्वविद्यालय, नई खेल प्रतिभाओं की होगी तलाश

रांची: रांची विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए अब गांव-कस्बों और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने की तैयारी में है. विश्वविद्यालय में मंगलवार को हुई स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की बैठक में वर्ष 2026-27 के खेल सत्र के लिए नई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें बेहतर अवसर देने पर विशेष जोर दिया गया. बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने की.

सलीमा टेटे और निक्की प्रधान रांची विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैंः कुलपति

कुलपति ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय शुरू से ही खेल प्रतिभाओं का केंद्र रहा है. एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य सलीमा टेटे और निक्की प्रधान विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं. वहीं जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में चीन को हराने वाली भारतीय टीम की सदस्य पार्वती कुमारी और विनीमा धान भी रांची विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का दायित्व है कि नई प्रतिभाओं को तलाशकर उन्हें आवश्यक सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर सकें.

बैठक के दौरान खेल उपलब्धियों की समीक्षा

बैठक में वर्ष 2025-26 की खेल उपलब्धियों की समीक्षा भी की गई. खेल एवं फिजिकल एजुकेशन के निदेशक डॉ. अनिल बीरेंद्र कुल्लू ने खेल रिपोर्ट प्रस्तुत की. इसके अनुसार विश्वविद्यालय की पुरुष फुटबॉल टीम ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट की चैंपियन बनी और खेलो इंडिया के लिए क्वालीफाई किया. महिला फुटबॉल टीम ईस्ट जोन में दूसरे स्थान पर रही.

महिला-पुरुष टीम का अच्छा रहा प्रदर्शन

महिला हॉकी टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी में तीसरा और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में चौथा स्थान हासिल किया तथा खेलो इंडिया के लिए क्वालीफाई किया. वुशू में महिला टीम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में उपविजेता रही. पुरुष और महिला टीमों ने मिलकर पांच स्वर्ण, चार रजत और चार कांस्य पदक जीते. महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल कर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया. महिला तीरंदाजी टीम ने भी खेलो इंडिया के लिए क्वालीफाई किया.

खिलाड़ियों को अधिक अवसर देने की बात

बैठक में ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे भी शामिल हुईं. उन्होंने खिलाड़ियों के लिए दो से तीन सप्ताह का कैंप आयोजित करने की सलाह दी. उनका कहना था कि किसी एक कॉलेज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर विभिन्न खेलों की प्रतिभाओं की तलाश की जानी चाहिए. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि केवल ट्रायल तक सीमित रहने के बजाय अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर देने का प्रयास किया जाए.

वित्त पदाधिकारी डॉ. दिलीप प्रसाद ने खो-खो और कबड्डी के लिए टर्फ की व्यवस्था करने की बात कही. तीरंदाजी के लिए अन्य कॉलेजों में भी मैदान तलाशने पर सहमति बनी. कुलसचिव डॉ. राजकुमार शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय दूरदराज के इलाकों में भी प्रतिभाओं की तलाश करेगा.