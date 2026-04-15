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रांची यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार: प्रशासनिक भवन से उतरकर आंदोलनरत छात्रों के बीच पहुंचीं कुलपति

आंदोलनरत छात्रों के बीच रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति सरोज कुमार शर्मा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः पहली बार रांची विश्वविद्यालय में ऐसा दृश्य देखने को मिला, जब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रशासनिक भवन से बाहर निकलकर सीधे आंदोलनरत छात्रों के बीच पहुंचीं. आमतौर पर प्रशासनिक स्तर पर बैठकों और ज्ञापनों तक सीमित रहने वाली संवाद प्रक्रिया इस बार जमीन पर उतरी, जिसने छात्रों के बीच एक अलग संदेश दिया.

दरअसल, इन दिनों रांची विश्वविद्यालय कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है. सेशन लेट, परीक्षा परिणामों में देरी, नामांकन प्रक्रिया की जटिलताएं और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. विभिन्न छात्र संगठनों के साथ-साथ सामान्य विद्यार्थी भी रोजाना अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन पहुंच रहे हैं.

छात्रों की समस्याओं से अवगत होतीं रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति सरोज कुमार शर्मा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस क्रम में बुधवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन के लिए यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर जुटने वाले थे. माहौल धीरे-धीरे गर्म होने की आशंका थी, लेकिन इससे पहले ही नवनियुक्त कुलपति प्रो. सरोज कुमार शर्मा खुद भवन से नीचे उतरकर छात्रों के बीच पहुंच गईं. उन्होंने न सिर्फ छात्रों को शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का अवसर दिया, बल्कि उनके बीच बैठकर लंबे समय तक उनकी समस्याएं भी सुनीं.

छात्रों के बीच बैठकर सुनीं समस्याएं

कुलपति ने इस दौरान अपने नोटपैड में छात्रों की समस्याओं को दर्ज किया. छात्रों ने सेशन लेट, रिजल्ट में देरी, परीक्षा कैलेंडर की अनिश्चितता, कॉलेज स्तर की कुव्यवस्थाएं और प्रशासनिक लापरवाही जैसे कई मुद्दों को खुलकर रखा. कई छात्रों ने यह भी बताया कि इन समस्याओं के कारण उनका करियर प्रभावित हो रहा है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कुलपति ने छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की मौजूदा स्थिति एक दिन में नहीं बनी है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थागत खामियों का परिणाम है.