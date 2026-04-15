रांची यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार: प्रशासनिक भवन से उतरकर आंदोलनरत छात्रों के बीच पहुंचीं कुलपति
रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति ने आंदोलनरत छात्रों की समस्याएं सुनीं और जल्द समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया है.
Published : April 15, 2026 at 4:31 PM IST
रांचीः पहली बार रांची विश्वविद्यालय में ऐसा दृश्य देखने को मिला, जब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रशासनिक भवन से बाहर निकलकर सीधे आंदोलनरत छात्रों के बीच पहुंचीं. आमतौर पर प्रशासनिक स्तर पर बैठकों और ज्ञापनों तक सीमित रहने वाली संवाद प्रक्रिया इस बार जमीन पर उतरी, जिसने छात्रों के बीच एक अलग संदेश दिया.
दरअसल, इन दिनों रांची विश्वविद्यालय कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है. सेशन लेट, परीक्षा परिणामों में देरी, नामांकन प्रक्रिया की जटिलताएं और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. विभिन्न छात्र संगठनों के साथ-साथ सामान्य विद्यार्थी भी रोजाना अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन पहुंच रहे हैं.
इस क्रम में बुधवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन के लिए यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर जुटने वाले थे. माहौल धीरे-धीरे गर्म होने की आशंका थी, लेकिन इससे पहले ही नवनियुक्त कुलपति प्रो. सरोज कुमार शर्मा खुद भवन से नीचे उतरकर छात्रों के बीच पहुंच गईं. उन्होंने न सिर्फ छात्रों को शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का अवसर दिया, बल्कि उनके बीच बैठकर लंबे समय तक उनकी समस्याएं भी सुनीं.
छात्रों के बीच बैठकर सुनीं समस्याएं
कुलपति ने इस दौरान अपने नोटपैड में छात्रों की समस्याओं को दर्ज किया. छात्रों ने सेशन लेट, रिजल्ट में देरी, परीक्षा कैलेंडर की अनिश्चितता, कॉलेज स्तर की कुव्यवस्थाएं और प्रशासनिक लापरवाही जैसे कई मुद्दों को खुलकर रखा. कई छात्रों ने यह भी बताया कि इन समस्याओं के कारण उनका करियर प्रभावित हो रहा है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
कुलपति ने छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की मौजूदा स्थिति एक दिन में नहीं बनी है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थागत खामियों का परिणाम है.
समस्याओं के समाधान का भरोसा
कुलपति ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है, इसलिए सभी समस्याओं को समझने और उन्हें व्यवस्थित तरीके से सुलझाने के लिए थोड़ा समय जरूरी है. उन्होंने छात्रों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की.
कुलपति का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों को चिन्हित कर जल्द सुधार की दिशा में काम करेगा, ताकि छात्रों को राहत मिल सके. इस पहल को छात्रों के साथ संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.
हालांकि, अब देखना होगा कि इस संवाद का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है. फिलहाल, कुलपति का छात्रों के बीच आकर उनकी समस्याएं सुनना विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. जिससे छात्रों को उम्मीद जगी है कि उनकी आवाज अब सीधे शीर्ष स्तर तक पहुंच रही है.
ये भी पढ़ें-
रांची विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, प्रो. सरोज शर्मा को सौंपी गई जिम्मेदारी
रांची विश्वविद्यालय में छात्रों का फूटा गुस्सा, सेशन लेट और अव्यवस्थाओं के खिलाफ NSUI का जोरदार प्रदर्शन
रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी के बीच नए कुलपति ने संभाला पदभार, मालवीय भवन में हुआ कार्यक्रम