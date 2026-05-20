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RU सिंडिकेट की बैठक में 30 एजेंडों को मिली हरी झंडी, शिक्षा में शोध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खुलेगा 'डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन'

सिंडिकेट बैठक में कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ( Etv bharat )

रांची: बुधवार को रांची विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. सरोज शर्मा की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक संपन्न हुई. कुलपति सभागार में आयोजित यह बैठक प्रो. सरोज शर्मा के कार्यकाल की पहली सिंडिकेट बैठक थी जिसमें लंबित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 30 एजेंडों पर चर्चा कर विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.

'डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन' खोलने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में 'डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन' खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस विभाग के माध्यम से शिक्षा में तकनीकी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने और आधुनिक शोध गतिविधियों को गति मिलेगी.

सिंडिकेट बैठक के निर्णयों की संपुष्टि की गई

सिंडिकेट की बैठक में 22 जुलाई 2025 को आयोजित पिछली सिंडिकेट बैठक के निर्णयों की संपुष्टि की गई. वही 16 सितंबर 2025 को आयोजित वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट और अन्य वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया.

शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति संबंधी प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बैठक में कई शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. डॉ. मनोज कच्छप की नागपुरी विषय में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति स्वीकृत की गई. वही झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न कॉलेजों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों और प्राध्यापकों की प्रोन्नति से जुड़े प्रस्तावों को भी सिंडिकेट ने मंजूरी दी.

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