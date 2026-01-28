अजीबोगरीब मामला: लीगल स्टडीज के छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में किया केस
रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने हाईकोर्ट में अपने ही विश्वविद्यालय के खिलाफ याचिका दायर की है.
Published : January 28, 2026 at 4:40 PM IST
रांची: आरयू के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (ILS) को लेकर एक अजीबोगरीब और गंभीर मामला सामने आया है. इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता जताते हुए हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय के खिलाफ याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने नियमों और गाइडलाइन का उल्लंघन कर वर्षों तक कोर्स का संचालन किया और अब इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.
इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से पढ़ाई जारी
छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में लीगल एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज संचालित किया जा सकता है, न कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से कोई सेंटर. इसके बावजूद रांची विश्वविद्यालय में वर्षों से इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से पढ़ाई कराई जा रही है.
पांच से अधिक बैच पास आउट
छात्रों का आरोप है कि जब इंस्टीट्यूट को लेकर आवश्यक स्वीकृति और स्पष्टता ही नहीं थी, तब भी विश्वविद्यालय ने पांच से अधिक बैच को पास आउट कर दिया. हैरानी की बात यह है कि छात्रों को मिले सर्टिफिकेट में भी एकरूपता नहीं है.
कुछ छात्रों के सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज अंकित है, जबकि कुछ अन्य छात्रों के सर्टिफिकेट में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज लिखा गया है. छात्रों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से विरोधाभास है और इससे उनकी डिग्री की वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
करियर दांव पर लग गया है- छात्र
छात्रों ने याचिका में कहा कि इस स्थिति के कारण उन्हें आगे नामांकन, इंटर्नशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं और बार काउंसिल में पंजीकरण में परेशानी हो सकती है. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण उनका करियर दांव पर लग गया है.
छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई ठोस जवाब या समाधान नहीं मिला. अंततः मजबूर होकर उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने टिप्पणी करने से मना किया
छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मामले की गंभीरता को समझने के बावजूद समय रहते सुधार नहीं किया गया. वहीं इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है. विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि अब यह विषय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई ठोस टिप्पणी करना फिलहाल संभव नहीं है. अब इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर न सिर्फ वर्तमान छात्रों बल्कि पहले से पास आउट हो चुके सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर भी पड़ सकता है.
