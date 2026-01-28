ETV Bharat / state

अजीबोगरीब मामला: लीगल स्टडीज के छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में किया केस

रांची: आरयू के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (ILS) को लेकर एक अजीबोगरीब और गंभीर मामला सामने आया है. इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता जताते हुए हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय के खिलाफ याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने नियमों और गाइडलाइन का उल्लंघन कर वर्षों तक कोर्स का संचालन किया और अब इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.

इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से पढ़ाई जारी

छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में लीगल एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज संचालित किया जा सकता है, न कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से कोई सेंटर. इसके बावजूद रांची विश्वविद्यालय में वर्षों से इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से पढ़ाई कराई जा रही है.

पांच से अधिक बैच पास आउट

छात्रों का आरोप है कि जब इंस्टीट्यूट को लेकर आवश्यक स्वीकृति और स्पष्टता ही नहीं थी, तब भी विश्वविद्यालय ने पांच से अधिक बैच को पास आउट कर दिया. हैरानी की बात यह है कि छात्रों को मिले सर्टिफिकेट में भी एकरूपता नहीं है.

कुछ छात्रों के सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज अंकित है, जबकि कुछ अन्य छात्रों के सर्टिफिकेट में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज लिखा गया है. छात्रों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से विरोधाभास है और इससे उनकी डिग्री की वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

करियर दांव पर लग गया है- छात्र