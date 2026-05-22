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रांची विश्वविद्यालय ने जारी किए सभी परीक्षाओं के परिणाम, विद्यार्थियों को मिली राहत

रांची विश्वविद्यालय ने लंबे समय से पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करते हुए विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी है.

Ranchi University released results of all pending examination
रांची विश्वविद्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 6:33 PM IST

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रांचीः रांची विश्वविद्यालय ने सभी लंबित परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अब किसी भी पाठ्यक्रम का रिजल्ट लंबित नहीं है.

स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों समेत विभिन्न संकायों के परिणाम प्रकाशित होने के बाद हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है. पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय में सत्र विलंब, समय पर परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट लंबित रहने जैसी समस्याओं को लेकर छात्रों में लगातार असंतोष देखा जा रहा था.

इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार संबंधी प्रक्रियाओं पर भी पड़ रहा था. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने लंबित परीक्षाओं और परिणामों को प्राथमिकता देते हुए तेजी से कार्य शुरू किया. अब धीरे-धीरे शैक्षणिक व्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है.

रांची विश्वविद्यालय द्वारा जिन पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी किए गए हैं, उनमें बीए, बीएससी, बीकॉम, FYUGP, बीएड, एमएड, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए समेत कई पाठ्यक्रम शामिल हैं. इसके अलावा मेडिकल एवं संबद्ध विज्ञान से जुड़े एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं.

रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन का यह दायित्व था कि लंबित परीक्षाओं और परिणामों का जल्द निपटारा किया जाए ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र सामान्य हो सके. उन्होंने कहा कि पिछले समय में सत्र काफी प्रभावित रहा. परीक्षा और रिजल्ट में देरी के कारण विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया और अब धीरे-धीरे पूरी व्यवस्था पटरी पर लौट रही है. उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय आगे भी समयबद्ध परीक्षा और परिणाम प्रकाशन की दिशा में लगातार प्रयास करता रहेगा ताकि छात्रों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

रांची विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि लंबित परिणामों के जारी होने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, नौकरी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने में आसानी होगी. साथ ही इससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.

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