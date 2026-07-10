67वें स्थापना दिवस पर रांची विश्वविद्यालय का संकल्प: एनईपी के अनुरूप नई शिक्षा व्यवस्था, शोध और नवाचार को मिलेगी गति
रांची विश्वविद्यालय ने अपने 67 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया है.
Published : July 10, 2026 at 4:01 PM IST
रांची: रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस शुक्रवार को विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में उत्साह और गरिमापूर्ण माहौल में शुरू हुआ. 1960 में स्थापित रांची विश्वविद्यालय ने अपनी गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा के 67 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया है. समारोह में शिक्षकों, विद्यार्थियों, पूर्व अधिकारियों और विभिन्न कॉलेजों के प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी रही.
विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित
स्थापना दिवस के अवसर पर उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त हो चुका है. इसके अलावा खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रांची विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियां संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी हैं और ऐसे सम्मान अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षा व्यवस्था
समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. (डॉ.) सरोज शर्मा ने कहा कि 1960 में स्थापित रांची विश्वविद्यालय की समृद्ध शैक्षणिक, सामाजिक और शोध परंपरा रही है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में लगभग 16 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है.
विश्वविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल
कुलपति ने कहा, आगामी शैक्षणिक सत्र पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगा. हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री देना नहीं बल्कि उन्हें रोजगारपरक, कौशल आधारित और शोधोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है. विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, फाइन आर्ट्स और शोध गतिविधियों को भी समान महत्व दिया जा रहा है. इसी उद्देश्य से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की स्थापना की गई है, जिससे शोध कार्यों को नई दिशा और गति मिलेगी.
कार्यक्रम के दूसरे दिन कला, संस्कृति और फाइन आर्ट्स की प्रदर्शनी
उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस समारोह तीन दिनों तक चलेगा. दूसरे दिन विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने के लिए कला, संस्कृति और फाइन आर्ट्स प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. वही, 12 जुलाई को समापन समारोह के दौरान विभिन्न संकायों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण, हरित परिसर और सतत विकास का संदेश भी दिया जाएगा.
भविष्य की शैक्षणिक दिशा तय करने का अवसर: कुलपति डॉ. सरोज शर्मा
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि स्थापना दिवस केवल संस्थान की उपलब्धियों का उत्सव नहीं बल्कि भविष्य की शैक्षणिक दिशा तय करने का भी अवसर है. नई शिक्षा नीति, शोध, नवाचार, कौशल विकास और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड स्टेट एजुकेशन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नरेंद्र भगत थे. समारोह में रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) सरोज शर्मा, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू, विभिन्न संकायों के डीन, विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य, पूर्व कुलपति, पूर्व रजिस्ट्रार, पूर्व डीएसडब्ल्यू, शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे. कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक 'वंदे मातरम्' के गायन से हुई, जिसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का विधिवत उद्घाटन किया.
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