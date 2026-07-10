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67वें स्थापना दिवस पर रांची विश्वविद्यालय का संकल्प: एनईपी के अनुरूप नई शिक्षा व्यवस्था, शोध और नवाचार को मिलेगी गति

रांची: रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस शुक्रवार को विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में उत्साह और गरिमापूर्ण माहौल में शुरू हुआ. 1960 में स्थापित रांची विश्वविद्यालय ने अपनी गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा के 67 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया है. समारोह में शिक्षकों, विद्यार्थियों, पूर्व अधिकारियों और विभिन्न कॉलेजों के प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी रही.

विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

स्थापना दिवस के अवसर पर उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त हो चुका है. इसके अलावा खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रांची विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियां संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी हैं और ऐसे सम्मान अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे.

जानकारी देतीं कुलपति डॉ. सरोज शर्मा (Etv Bharat)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षा व्यवस्था

समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. (डॉ.) सरोज शर्मा ने कहा कि 1960 में स्थापित रांची विश्वविद्यालय की समृद्ध शैक्षणिक, सामाजिक और शोध परंपरा रही है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में लगभग 16 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है.

विश्वविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल

कुलपति ने कहा, आगामी शैक्षणिक सत्र पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगा. हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री देना नहीं बल्कि उन्हें रोजगारपरक, कौशल आधारित और शोधोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है. विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, फाइन आर्ट्स और शोध गतिविधियों को भी समान महत्व दिया जा रहा है. इसी उद्देश्य से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की स्थापना की गई है, जिससे शोध कार्यों को नई दिशा और गति मिलेगी.