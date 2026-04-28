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पीएचडी एडमिशन पर रांची विश्वविद्यालय दो साल से खामोश, 47.48 लाख रुपये जमा कर इंतजार में 2374 अभ्यर्थी

रांचीः रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन को लेकर पिछले दो वर्षों से बनी अनिश्चितता अब गंभीर सवाल खड़े करने लगी है. सत्र 2024-25 के तहत 463 सीटों पर नामांकन के लिए नवंबर 2024 में आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी. इस दौरान 2374 अभ्यर्थियों से प्रति व्यक्ति 2000 रुपये के हिसाब से कुल 47.48 लाख रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा कर लिए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है और न ही अभ्यर्थियों को उनकी राशि वापस की गई है.

छात्र संगठनों ने भी मुद्दा उठाया

दो साल बीत जाने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. छात्र लगातार यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी परीक्षा कब होगी या फिर उन्हें उनका पैसा कब लौटाया जाएगा. कई छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन विश्वविद्यालय की चुप्पी ने स्थिति को और उलझा दिया है.

जानकारी देते पूर्व सीनेट सदस्य और अभ्यर्थी (Etv Bharat)

हजारों छात्र असमंजस की स्थिति में

मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब अगस्त 2025 में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के निर्देश के बाद पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई. निर्देश में स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय को यूजीसी गाइडलाइन-2022 के तहत ही एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके अनुसार अब पीएचडी में नामांकन नेट और जेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के आधार पर किया जाना है. इस बदलाव के कारण पहले से जारी प्रक्रिया अधर में लटक गई और हजारों छात्र असमंजस में फंस गए.

इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक ठोस पहल नहीं दिखी है. हालांकि, रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गुरु चरण साहू ने कहा मामले से कुलपति को अवगत करा दिया गया है. लोकभवन से दिशा-निर्देश मिलने के बाद जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

मानसिक और आर्थिक रूप से अभ्यर्थी प्रभावित