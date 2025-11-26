ETV Bharat / state

नीड-बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों को लौटना होगा मूल संस्थान, रांची विश्वविद्यालय ने रद्द किया तबादला

रांचीः रांची विश्वविद्यालय के नीड-बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों के तबादले को लेकर जारी विवाद एक बड़े फैसले के साथ थम गया है. राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा था कि जब शिक्षकों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से आवश्यकता आधारित थी, तो फिर उन्हें दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित क्यों किया गया? इस कड़े सवाल के बाद विश्वविद्यालय ने 23 नीड-बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों का तबादला रद्द कर दिया है और इन्हें वापस उनके मूल संस्थानों में भेजने का निर्देश जारी कर दिया है.

आरयू प्रशासन की ओर से जारी नई अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित आदेश 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा. यानी जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था, उन्हें अपने मूल कॉलेज में जाकर योगदान देना होगा. आदेश जारी होने के तुरंत बाद विभिन्न कॉलेजों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. कई प्राचार्यों का कहना है कि रिवर्स ट्रांसफर से क्लासरूम मैनेजमेंट और परीक्षा संबंधी तैयारियां प्रभावित होंगी, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई हैं.

कई कॉलेजों में फिर हो जाएगी शिक्षकों की कमी

तबादला रद्द होने के बाद कई कॉलेजों में विषयवार असंतुलन पैदा हो गया है. जिन कॉलेजों में पिछले तीन वर्षों से नीड-बेस्ड शिक्षक पढ़ा रहे थे, वे अकादमिक व्यवस्था में गहराई से जुड़ चुके थे. अब अचानक वापसी से कई विभाग पुनः शिक्षक विहीन हो जाएंगे. रांची, बेड़ो, बुंडू, लोहरदगा और सिमडेगा के कई कॉलेजों में भूगोल, अर्थशास्त्र, नागपुरी, उर्दू, कॉमर्स, भूविज्ञान, मानवशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षकों की कमी हो जाएगी.

शिक्षकों की सूची और विसंगतियां

नई अधिसूचना में जिन शिक्षकों के तबादले रद्द किए गए हैं उनमें विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं. कुडुख, उर्दू, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, कॉमर्स, नागपुरी, बंगला, जूलॉजी, भूविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों के कई शिक्षकों नाम इस सूची में हैं. इनमें से कुछ डोरंडा कॉलेज, आरएलएसवाई कॉलेज, रांची महिला कॉलेज, बीएस कॉलेज लोहरदगा, केसीबी कॉलेज बेड़ो, एसएस मेमोरियल कॉलेज, पीपीके कॉलेज बुंडू और मारवाड़ी कॉलेज में कार्यरत थे.

दिलचस्प बात यह है कि नोटिफिकेशन में कई विसंगतियां भी सामने आई हैं. कुछ शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि कुछ नाम जिनका स्थानांतरण हुआ था, नोटिफिकेशन में शामिल ही नहीं हैं. कई स्थानों पर नीड-बेस्ड शिक्षकों को उनके मूल नियुक्ति स्थल के बजाय किसी अन्य कॉलेज में भेज दिए जाने का आरोप भी लग रहा है.

राजभवन की सख्ती और विश्वविद्यालय की चुनौती

राजभवन ने स्पष्ट कर दिया है कि नीड-बेस्ड नियुक्तियां लोड मैनेजमेंट और विषयवार आवश्यकता को ध्यान में रखकर की गई थीं. ऐसे में इन शिक्षकों को दूसरे संस्थानों में भेजना नीति के खिलाफ था. विश्वविद्यालय ने इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, लेकिन अब चुनौती यह है कि जिन कॉलेजों में यह शिक्षक तीन साल से पढ़ा रहे थे, वहां की पढ़ाई बाधित होगी.

छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?