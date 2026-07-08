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नई शिक्षा नीति की राह पर रांची विश्वविद्यालय, 'ई-समर्थ' पोर्टल से बनेगा पेपरलेस कैंपस

रांचीः नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसी दिशा में रांची विश्वविद्यालय भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है. विश्वविद्यालय को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से इसे 'ई-समर्थ (e-Samarth) पोर्टल' से जोड़ा जा रहा है. इस पोर्टल के लागू होने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकांश प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य डिजिटल माध्यम से संचालित होंगे, जिससे कागजी प्रक्रिया कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को सेवाएं समय पर मिल सकेंगी.

अन्य विभागों को भी ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का प्रयास

रांची विश्वविद्यालय पहले से ही प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा फॉर्म भरने की व्यवस्था को ऑनलाइन मोड में संचालित कर रही है. छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा से जुड़ी सूचनाएं और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त कर रहे हैं. अब अगला लक्ष्य परीक्षा शाखा समेत अन्य विभागों को पूरी तरह मैन्युअल व्यवस्था से हटाकर ऑनलाइन प्रणाली में लाना है.

जानकारी देते छात्र और रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (Etv Bharat)

परीक्षा फॉर्म, आवेदन और डिग्री वितरण को भी डिजिटल बनाया जाएगा

रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा ने खास बातचीत में बताया कि नई शिक्षा नीति और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप विश्वविद्यालय डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, समय की मांग है कि विश्वविद्यालय की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हों. सबसे पहले परीक्षा विभाग को मैन्युअल व्यवस्था से पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है. परीक्षा फॉर्म, विभिन्न प्रकार के आवेदन और डिग्री वितरण जैसी सेवाओं को डिजिटल बनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को बिना परेशानी के सुविधाएं मिल सकें. भविष्य में डिग्रियां भी ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों तक उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है.

विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि ई-समर्थ पोर्टल लागू होने के बाद विद्यार्थियों का डाटा सुरक्षित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा. इससे रिकॉर्ड प्रबंधन आसान होगा, फाइलों के खोने की संभावना कम होगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी. साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी बेहतर होगा.