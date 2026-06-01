रांची विश्वविद्यालय ने जारी की अहम अधिसूचनाएं: शैक्षणिक अंक वेटेज सत्यापन और संविदा नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित
विधि अध्ययन संस्थान को लेकर रांची विश्वविद्यालय ने अहम अधिसूचना जारी की है.
Published : June 1, 2026 at 11:34 PM IST
रांचीः झारखंड के रांची विश्वविद्यालय ने विधि अध्ययन संस्थान (Institute of Legal Studies) से संबंधित दो महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी की हैं.
विश्वविद्यालय ने एक ओर सहायक प्राध्यापक (विधि) पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक वेटेज और अन्य विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. वहीं दूसरी ओर निदेशक और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.
रांची विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, विधि अध्ययन संस्थान में सहायक प्राध्यापक (विधि) के पद पर पूर्णकालिक संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक वेटेज एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे अपने अंक और अन्य जानकारियों का सावधानीपूर्वक सत्यापन कर लें.
यदि किसी अभ्यर्थी को अपने विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि, आपत्ति या स्पष्टीकरण देना है तो वह rucvs.ranchi@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को सूचित कर सकता है. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 4 जून 2026 तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर ही विचार किया जाएगा। इसके बाद प्राप्त किसी भी पत्राचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
इधर, रांची विश्वविद्यालय ने विधि अध्ययन संस्थान में निदेशक (Director) और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (Assistant Librarian) के पदों पर पूर्णकालिक संविदा नियुक्ति के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जून से 16 जून 2026 तक चलेगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने की अपील की है. पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक शर्तों की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ranchiuniversity.ac.in पर उपलब्ध है.
रांची विश्वविद्यालय की इन अधिसूचनाओं से विधि शिक्षा और शैक्षणिक प्रशासन के क्षेत्र में अवसर तलाश रहे अभ्यर्थियों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं.
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