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प्रधानमंत्री की अपील पर रांची विश्वविद्यालय का बड़ा कदम, ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए जारी की SOP

पीएम मोदी की अपील के बाद रांची यूनिवर्सिटी ने बड़ा कदम उठाया है.

Ranchi University Issued SOP
रांची विश्वविद्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 17, 2026 at 2:17 PM IST

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रांची:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मई 2026 की राष्ट्र के नाम अपील के बाद रांची विश्वविद्यालय ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से राष्ट्रहित में ऊर्जा संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है.

साइकिल और पैदल आवागमन पर जोर

जारी SOP में विश्वविद्यालय परिसर में साइकिल और पैदल आवागमन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. साथ ही चार पहिया वाहन उपयोगकर्ताओं को कार पूलिंग अपनाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि परिसर के भीतर कम दूरी के लिए वाहन के बजाय पैदल चलने की आदत विकसित की जाए. निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें और प्रतीक्षा के दौरान वाहन का इंजन बंद रखें. जहां संभव हो, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

ऑनलाइन बैठकें आयोजित करने की अपील

विश्वविद्यालय ने आंतरिक बैठकों और समन्वय बैठकों को यथासंभव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि ईंधन और समय दोनों की बचत हो सके. इसके अलावा कक्षाओं और कार्यालयों में बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है. कमरे से बाहर निकलते समय पंखे, लाइट और एयर कंडीशनर बंद रखने, प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करने और कंप्यूटर सहित अन्य उपकरणों को उपयोग के तुरंत बाद बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.

जल संरक्षण का भी एसओपी में जिक्र

जल संरक्षण को भी SOP का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में पानी की बर्बादी रोकने और अनावश्यक रूप से नल खुला न छोड़ने की अपील की है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह SOP विश्वविद्यालय के सभी विभागों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी. विभागाध्यक्षों को इसके प्रभावी अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Ranchi University Issued SOP
विश्वविद्यालय पदाधिकारियों संग आरयू की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या कहतीं हैं कुलपति

इस संबंध में कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा “रांची विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि सामाजिक बदलाव का वाहक भी है. यदि हम सब मिलकर साइकिल चलाने, कार पूलिंग और बिजली बचाने जैसे छोटे-छोटे कदम उठाएंगे, तो यह आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ रांची और हरित भविष्य की दिशा में बड़ा और सार्थक योगदान होगा. राष्ट्र सर्वोपरि, यही हमारा संकल्प है.”

रांची विश्वविद्यालय की इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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RANCHI UNIVERSITY TAKES MAJOR STEP
INITIATIVE FOR ENERGY CONSERVATION
रांची यूनिवर्सिटी ने जारी की एसओपी
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