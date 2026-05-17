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प्रधानमंत्री की अपील पर रांची विश्वविद्यालय का बड़ा कदम, ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए जारी की SOP

रांची:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मई 2026 की राष्ट्र के नाम अपील के बाद रांची विश्वविद्यालय ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से राष्ट्रहित में ऊर्जा संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है.

साइकिल और पैदल आवागमन पर जोर

जारी SOP में विश्वविद्यालय परिसर में साइकिल और पैदल आवागमन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. साथ ही चार पहिया वाहन उपयोगकर्ताओं को कार पूलिंग अपनाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि परिसर के भीतर कम दूरी के लिए वाहन के बजाय पैदल चलने की आदत विकसित की जाए. निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें और प्रतीक्षा के दौरान वाहन का इंजन बंद रखें. जहां संभव हो, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

ऑनलाइन बैठकें आयोजित करने की अपील

विश्वविद्यालय ने आंतरिक बैठकों और समन्वय बैठकों को यथासंभव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि ईंधन और समय दोनों की बचत हो सके. इसके अलावा कक्षाओं और कार्यालयों में बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है. कमरे से बाहर निकलते समय पंखे, लाइट और एयर कंडीशनर बंद रखने, प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करने और कंप्यूटर सहित अन्य उपकरणों को उपयोग के तुरंत बाद बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.

जल संरक्षण का भी एसओपी में जिक्र

जल संरक्षण को भी SOP का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में पानी की बर्बादी रोकने और अनावश्यक रूप से नल खुला न छोड़ने की अपील की है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह SOP विश्वविद्यालय के सभी विभागों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी. विभागाध्यक्षों को इसके प्रभावी अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.