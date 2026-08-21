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आधुनिक तकनीक के दौर में बदल रही पढ़ाई की सूरत, रांची यूनिवर्सिटी में टीचर्स को AI के इस्तेमाल के लिए किया जा रहा तैयार

शिक्षकों को AI के बारे में दी गई जानकारी ( Etv Bharat )

रांची: क्लास में अब सिर्फ किताब, ब्लैकबोर्ड और नोट्स तक सीमित रहना संभव नहीं है. जिस पीढ़ी के विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट तकनीक के बीच सीख रहे हैं, उनके शिक्षकों को भी उसी तकनीकी दुनिया के साथ कदम मिलाना होगा. इसी विचार के साथ झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक तकनीक और AI के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है.

AI के जरिए पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों की जरूरत

रांची विश्वविद्यालय में NCERT नई दिल्ली और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET) के सहयोग से चल रहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में शिक्षकों को यह समझाया जा रहा है कि तकनीक का इस्तेमाल केवल ऑनलाइन पढ़ाने तक सीमित नहीं है. AI के जरिए पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की जरूरत के मुताबिक, तैयार किया जा सकता है, सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाया जा सकता है और कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाई जा सकती है.

शिक्षकों को AI के बारे में दी गई जानकारी (Etv Bharat)

शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ चलना होगा कदम से कदम मिलाकर

कार्यक्रम में भुवनेश्वर से पहुंचे विशेषज्ञ ने कहा कि आज AI का जमाना है. ऐसे में बच्चों को तकनीक से पीछे नहीं रखा जा सकता. शिक्षकों को भी विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा. उन्होंने कहा कि AI को लेकर शिक्षकों में समझ विकसित करना जरूरी है ताकि वे इसके सही और जिम्मेदार इस्तेमाल के जरिए विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से तैयार कर सके.

शिक्षण पद्धति में AI की उपयोगिता

प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों का अनुभव भी इसी बदलाव की ओर इशारा करता है. एक शिक्षिका ने कहा कि बच्चे Gen Z के जमाने के हैं, इसलिए शिक्षकों को भी उनके साथ चलना होगा. कम से कम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए AI और आधुनिक तकनीक की जानकारी जरूरी है. शिक्षकों का कहना है कि विद्यार्थी, तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं, ऐसे में शिक्षण पद्धति में भी बदलाव जरूरी है.

AI की मदद से ई-कंटेंट तैयार करना