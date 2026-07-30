रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह की तैयारी तेज, 68 गोल्ड मेडलिस्ट की सूची जारी, बेटियों का रहा दबदबा
रांची यूनिवर्सिटी अपने 39वें दीक्षांत समारोह (2026) की तैयारियों में व्यस्त है. इसके सितंबर में आयोजित होने की संभावना है.
Published : July 30, 2026 at 2:26 PM IST
रांचीः रांची विश्वविद्यालय ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह-2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. हालांकि समारोह की अंतिम तिथि की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसे सितंबर 2026 के भीतर आयोजित करने की तैयारी में जुटा है. कुलपति प्रो. सरोज शर्मा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में राज्यपाल के निर्देशों के आलोक में सितंबर माह के भीतर दीक्षांत समारोह को सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.
छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना भी जारी कर दी है. इसके अनुसार, 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तथा इसी अवधि में पीएचडी, डी.लिट. एवं डी.एससी. उपाधि का परिणाम प्रकाशित होने वाले विद्यार्थी दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 29 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ranchiuniversity.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि पीएचडी, डी.लिट. एवं डी.एससी. उपाधिधारकों के लिए 1200 रुपये शुल्क तय किया गया है. आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
68 में से 40 स्वर्ण पदक छात्राओं के नाम
इसी बीच विश्वविद्यालय ने 39वें दीक्षांत समारोह के लिए गोल्ड मेडलिस्ट और विषयवार टॉपर्स की आधिकारिक सूची भी जारी कर दी है. इस सूची के अनुसार इस वर्ष कुल 68 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे. खास बात यह है कि इनमें 40 स्वर्ण पदक छात्राओं ने अपने नाम किए हैं, जबकि 28 पदक छात्रों को मिलेंगे. यानी इस बार भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्राओं का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला है.
कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, प्रबंधन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फैशन डिजाइन, संगीत, नृत्य, योग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कई स्नातकोत्तर विषयों में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है. वहीं कई प्रतिष्ठित स्मृति स्वर्ण पदक भी छात्राओं के खाते में गए हैं.
तन्नू कुमारी को 'ओवरऑल बेस्ट मास्टर्स डिग्री होल्डर (जनरल)' का सम्मान
जारी सूची के अनुसार ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर (जनरल) का सम्मान तन्नु कुमारी को मिलेगा, जबकि ओवरऑल बेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर (प्रोफेशनल कोर्स) का सम्मान प्रीति कुमारी को दिया जाएगा. इसके अलावा एमबीबीएस, एलएलबी, शिक्षा, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, चिकित्सा, समाजशास्त्र और अन्य विषयों के लिए भी विभिन्न स्मृति स्वर्ण पदकों की घोषणा की गई है.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र या छात्रा को जारी गोल्ड मेडलिस्ट सूची में नाम, अंक या अन्य किसी विवरण को लेकर आपत्ति है तो वे 1 अगस्त 2026 तक अपने अंकपत्र और प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.
विद्यार्थियों से समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील
रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजकुमार शर्मा ने कहा, 39वें दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां चरणबद्ध तरीके से की जा रही हैं. योग्य विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है.
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दीक्षांत समारोह की अंतिम तिथि, मुख्य अतिथि तथा विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र की जाएगी. इसकी सूचना विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट और परीक्षा पोर्टल पर जारी की जाएगी. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शोधार्थियों और स्वर्ण पदक विजेताओं की भागीदारी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियों में जुटा हुआ है.
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