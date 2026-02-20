ETV Bharat / state

नगर निगम चुनाव का असर: 17 मार्च से शुरू होगी पीजी सेमेस्टर-2 की परीक्षा, रांची विश्वविद्यालय ने बदला कार्यक्रम

रांची: रांची विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-26 के तहत पीजी सेमेस्टर-2 (नियमित और व्यावसायिक पाठ्यक्रम) की परीक्षा तिथियों में बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी कर दिया है. पहले यह परीक्षा 25 फरवरी से प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 17 मार्च से आयोजित किया जाएगा.

क्यों किया गया परीक्षा तिथि में बदलाव

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए सभी एफिलिएटेड कॉलेजों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए हैं. परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के पीछे नगर निगम चुनाव को प्रमुख कारण माना जा रहा है. चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे परीक्षा संचालन प्रभावित होने की आशंका रहती है. इसके अलावा प्रस्तावित जेपीएससी परीक्षा और छात्र संगठनों द्वारा होली के बाद परीक्षा कराने की मांग को भी ध्यान में रखा गया. इन सभी परिस्थितियों पर विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय ने नई तिथियों की घोषणा की है.

कब कौन सी सब्जेक्ट की होगी परीक्षा

विश्वविद्यालय के अनुसार, परीक्षाएं दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएंगी. जारी संशोधित कार्यक्रम के तहत सीसी-201 की परीक्षा 17 मार्च, सीसी-202 की 19 मार्च, सीसी-203 की 23 मार्च और सीसी-204 की परीक्षा 25 मार्च को होगी. इन तिथियों में वाणिज्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, प्राणिशास्त्र समेत विभिन्न विषयों की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी संशोधित तिथियों के अनुसार आयोजित होंगी.

17 मार्च को सीसी-201 (आईडी) और 405 (सीएमटी) की परीक्षा होगी. जबकि 19 मार्च को सीसी-202, सीसी-205 (आईडी) और 406 (सीएमटी) निर्धारित हैं. 23 मार्च को सीसी-203, ईसी-201 (ऑडिट) और 407 (सीएमटी) की परीक्षा आयोजित की जाएगी. अन्य पत्रों की परीक्षाएं 25, 27 और 30 मार्च को होंगी.