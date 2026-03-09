आरयू में यूजी रिजल्ट लंबित, पीजी में दाखिला अटका, उच्च शिक्षा का सत्र पटरी से उतरा
नामांकन प्रक्रिया अटकने और कक्षाएं नियमित नहीं चलने की वजह से रांची विश्वविद्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है.
Published : March 9, 2026 at 4:03 PM IST
रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य
रांचीः झारखंड में उच्च शिक्षा का शैक्षणिक सत्र लगातार बिगड़ता जा रहा है. सबसे ज्यादा असर रांची यूनिवर्सिटी (आरयू) में दिख रहा है, जहां स्नातक सत्र 2022–25 का परिणाम अब तक जारी नहीं हो पाया है. नतीजा यह है कि स्नातकोत्तर सत्र 2025–27 में नामांकन की प्रक्रिया भी अटक गई है और हजारों छात्र अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं.
इस बीच ईटीवी भारत की टीम ने रांची विश्वविद्यालय कैंपस का जायजा लिया, जहां स्थिति चिंताजनक दिखी. कई विभागों और कक्षाओं में ताले लटके नजर आए और परिसर में छात्र लगभग नदारद दिखे. नामांकन प्रक्रिया ठप होने और कक्षाएं नियमित नहीं चलने की वजह से विश्वविद्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है.
अगर शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर नियमित रहता तो स्नातक फाइनल वर्ष का परिणाम जून 2025 तक घोषित हो जाना चाहिए था. इसके बाद जुलाई-अगस्त में पीजी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती. विश्वविद्यालय प्रशासन ने जनवरी 2026 से स्नातकोत्तर सत्र शुरू करने की घोषणा भी की थी, लेकिन यूजी रिजल्ट लंबित रहने के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी.
स्नातक फाइनल का परिणाम जारी नहीं होने से करीब 30 हजार छात्र उच्च शिक्षा के अगले चरण में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं. छात्र लगातार रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मूल्यांकन और परिणाम प्रकाशन की धीमी प्रक्रिया के कारण पूरा शैक्षणिक ढांचा प्रभावित हो रहा है.
मिड सेमेस्टर परीक्षा भी नहीं हो सकी
पीजी विभागों और संबद्ध कॉलेजों में अब तक मिड सेमेस्टर परीक्षा आयोजित हो जानी चाहिए थी, लेकिन नामांकन ही नहीं हो पाने के कारण शैक्षणिक गतिविधियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. कई विभागों में कक्षाएं नियमित रूप से शुरू नहीं हो सकी हैं, जिससे पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है.
सत्र लेट होने के प्रमुख कारण
विशेषज्ञों के अनुसार शैक्षणिक सत्र के लगातार पीछे जाने के पीछे कई कारण हैं जैसे-
समय पर परीक्षा आयोजित नहीं होना
निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकीं. परीक्षा में देरी होने से परिणाम भी लगातार पीछे खिसकते गए. जबकि राज्य सरकार की ओर से निर्देश है कि परीक्षा समाप्त होने के एक महीने के भीतर परिणाम घोषित कर दिया जाए.
उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में देरी
परीक्षा के बाद कॉपियों की जांच समय पर पूरी नहीं हो पाती. उदाहरण के तौर पर 28 जनवरी को स्नातक सिक्स सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई, लेकिन अब तक कई विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रारंभिक चरण में ही है.
शैक्षणिक कैलेंडर का पालन नहीं
परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम जारी करने की तय समय-सीमा का सख्ती से पालन नहीं होने से पूरा शैक्षणिक ढांचा प्रभावित हो रहा है और सत्र लगातार पीछे खिसक रहा है.
शिक्षक हैं, लेकिन छात्र नहीं
राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन के केंद्रीय महासचिव और रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. राजकुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक मौजूद हैं, विभाग भी चल रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी के कारण कई जगह छात्र ही नहीं हैं. रिजल्ट और नामांकन में देरी से पूरी शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
बीबीएमकेयू में एलएलबी सत्र भी प्रभावित
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी डॉ. राम कुमार सिंह ने कहा कि धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी (बीबीएमकेयू) में भी एलएलबी के लगभग सभी सत्र चार से छह महीने पीछे चल रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार नामांकन प्रक्रिया में देरी के कारण पूरा शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित हुआ है. इससे करीब 700 से 800 छात्र प्रभावित हैं. 'एलएलबी में नामांकन प्रक्रिया में देरी के कारण सत्र प्रभावित हुआ है. भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. नामांकन, परीक्षा और परिणाम समय पर होना जरूरी है.'
कोल्हान विश्वविद्यालय में भी सत्र पीछे
जमशेदपुर स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू होने के बाद भी शैक्षणिक सत्र एक साल पीछे चल रहा है. यहां पहला स्नातक सत्र 2022–26 है, लेकिन अब तक केवल चौथे सेमेस्टर की परीक्षा ही हो सकी है. ऐसे में चार साल का कोर्स पांच साल में पूरा होने की आशंका है और करीब 80 हजार छात्रों को डिग्री एक साल की देरी से मिलने की संभावना है.
अशोक कुमार झा, पीआरओ, कोल्हान विश्वविद्यालय ने कहा कि 'कोल्हान विश्वविद्यालय में सत्र लेट होने की कई वजह हैं. इस गैप को भरने की कोशिश की जा रही है. वीसी स्तर से परीक्षा विभाग को समय पर परीक्षाएं और परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.'
झारखंड के विश्वविद्यालयों में सत्र के लगातार पिछड़ने से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें-
रांची विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह: कुल 4043 स्टूडेंट्स के बीच बांटी गई डिग्रियां, इस बार लड़कियों ने मारी बाजी
रांची विश्वविद्यालय में डिग्री वितरण में तेजी, लेकिन उठे अनियमितता के आरोप, छात्र संगठनों ने की जांच की मांग
रांची विश्वविद्यालय के नए प्रभारी कुलपति डॉ. डीके सिंह ने कहा- छात्रों के लिए मेरा दरवाजा हर समय खुला रहेगा