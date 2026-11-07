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ईस्ट जोन महिला हॉकी चैंपियन बनी रांची यूनिवर्सिटी, फाइनल में KISS भुवनेश्वर को 3-2 से दी मात

रांची यूनिवर्सिटी महिला हॉकी टीम ( ETV Bharat )

रांची/भुवनेश्वरः रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026-27 का खिताब अपने नाम कर लिया है.

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय ने मेजबान क्षेत्र की KISS यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर को 3-2 गोल से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. इस रोमांचक मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय की जीत की नायिका प्रिनी कांडिर रहीं, जिन्होंने टीम की ओर से तीनों गोल दागे.