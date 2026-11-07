ईस्ट जोन महिला हॉकी चैंपियन बनी रांची यूनिवर्सिटी, फाइनल में KISS भुवनेश्वर को 3-2 से दी मात
झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन महिला हॉकी की चैंपियन बन गयी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 4:44 PM IST
रांची/भुवनेश्वरः रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026-27 का खिताब अपने नाम कर लिया है.
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय ने मेजबान क्षेत्र की KISS यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर को 3-2 गोल से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. इस रोमांचक मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय की जीत की नायिका प्रिनी कांडिर रहीं, जिन्होंने टीम की ओर से तीनों गोल दागे.
प्रिनी कांडिर की हैट्रिक से मिली खिताबी जीत
फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. हालांकि, रांची विश्वविद्यालय की प्रिनी कांडिर ने अपने शानदार खेल और गोल करने की क्षमता से मुकाबले का रुख अपनी टीम के पक्ष में कर दिया. उन्होंने तीन गोल दागकर शानदार हैट्रिक पूरी की. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत रांची विश्वविद्यालय ने KISS यूनिवर्सिटी को 3-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया.
कई वर्षों बाद विश्वविद्यालय को मिली बड़ी कामयाबी
रांची विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम ने कई वर्षों के अंतराल के बाद इस प्रतिष्ठित पूर्वी क्षेत्रीय प्रतियोगिता में चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की है. इस जीत से झारखंड के खेल जगत में खुशी का माहौल है. टीम की सफलता को विश्वविद्यालय में खेल गतिविधियों को मिल रहे प्रोत्साहन और खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम माना जा रहा है.
हॉकी झारखंड ने खिलाड़ियों को दी बधाई
टीम की इस उपलब्धि पर हॉकी झारखंड ने खिलाड़ियों, कोच और टीम मैनेजर को बधाई दी है. संगठन के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, महासचिव मनोज कोनबेगी, कोषाध्यक्ष आश्रिता लकड़ा, डीजी विजय शंकर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने विजेता टीम को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और हॉकी के प्रति समर्पण का परिणाम है. पूरी प्रतियोगिता के दौरान टीम ने अपनी प्रतिभा और खेल क्षमता का परिचय दिया.
विश्वविद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने का दिखा असर
हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है. विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अंतर-विभागीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है. इसके बाद अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं के जरिए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है.
विजेता टीम में शामिल खिलाड़ी
रांची विश्वविद्यालय की विजेता टीम में सलोमी कंडूलना, सोनाली तिर्की, सीता कुमारी, सुशीला कुजूर, सिल्विया नाग, प्रिनी कांडिर, कौशल्या कुमारी, एस्थर होरो, रीना कुल्लू, रूपा कुमारी, रीना कुमारी, अनुप्रिया सोरेंग, जमुना कुमारी, बालों होरो, सलोमी नाग, निशा मिंज, स्वीटी डुंगडुंग और सपना भेंगरा शामिल रहीं.
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