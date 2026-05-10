रांची विश्वविद्यालय छात्रों को लौटाएगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुल्क, यूजीसी नियमों के तहत फिर होगी परीक्षा
रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2024-25 सेशन के छात्रों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुल्क लौटाने का निर्णय लिया है.
Published : May 10, 2026 at 4:38 PM IST
रांची: रांची विश्वविद्यालय ने पीएचडी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए 2024-25 सत्र की पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने घोषणा की है कि 11 से 16 मई के बीच 2374 अभ्यर्थियों के खाते में परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा. साथ ही यूजीसी के नए नियमों के आधार पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है.
2024-25 सेशन का है मामला
दरअसल, रांची विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024-25 के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन लिए थे. प्रत्येक अभ्यर्थी से दो हजार रुपए परीक्षा शुल्क लिया गया था. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी कारणवश परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी. इसके बाद अभ्यर्थियों ने लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर परीक्षा आयोजित कराने या शुल्क वापसी की मांग उठाई थी. लंबे समय से लंबित इस मामले पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम निर्णय लेते हुए शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है.
2374 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
विश्वविद्यालय के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 2374 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इन अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय के पास लगभग 47 लाख रुपए जमा हैं. अब यह राशि वापस की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समय पर उनका पैसा मिल सके.
रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉ सरोज शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है. उन्होंने बताया कि यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को दोबारा व्यवस्थित किया जाएगा. उनके अनुसार नई व्यवस्था के तहत प्रवेश परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी. ताकि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और बेहतर अवसर मिल सके.
11 से 16 मई के बीच की जाएगी प्रक्रिया पूरी
वहीं विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ गुरु चरण साहू ने कहा कि 11 से 16 मई के बीच अभ्यर्थियों की फीस वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कर चुका है. जल्द ही नई प्रवेश परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे.
परीक्षा शुल्क को लेकर असमंजस में थे छात्र
पीएचडी अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय के इस फैसले का स्वागत किया है. छात्रों का कहना है कि लंबे समय से वे परीक्षा और शुल्क वापसी को लेकर असमंजस में थे. कई बार आंदोलन और ज्ञापन देने के बाद अब विश्वविद्यालय की ओर से सकारात्मक पहल की गई है. हालांकि अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि नई प्रवेश परीक्षा जल्द आयोजित होनी चाहिए, ताकि उनका शैक्षणिक सत्र और शोध कार्य प्रभावित न हो.
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर लगातार बदलाव हो रहे हैं. ऐसे में यूजीसी के नए नियमों के तहत रांची विश्वविद्यालय द्वारा दोबारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की तैयारी को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि इस बार प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा.
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