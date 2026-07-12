रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस, हरित वीथिका कार्यक्रम के साथ हुआ संपन्न
रांची विश्वविद्यालय का तीन दिवसीय 67वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को संपन्न हो गया.
Published : July 12, 2026 at 3:51 PM IST
रांची: रांची विश्वविद्यालय का तीन दिवसीय 67वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित "हरित वीथिका" वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया. समारोह के अंतिम दिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मियों, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों ने सामूहिक रूप से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर को अधिक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने का संकल्प भी दोहराया गया.
कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए. आयोजन का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित वातावरण तैयार करने की दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देना भी था.
इस अवसर पर कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदा और हरियाली से समृद्ध राज्य है. ऐसे में विश्वविद्यालय परिवार का दायित्व है कि वह इस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर को अधिक हराभरा बनाकर विद्यार्थियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि हरित वीथिका केवल पौधरोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है. आने वाले समय में लगाए गए पौधों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, ताकि वे विकसित होकर परिसर की हरियाली को और समृद्ध बना सकें.
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीएसडब्ल्यू प्रो. सुदेश कुमार साहू ने कहा कि वृक्षारोपण आज की आवश्यकता है. पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में लगाए गए पौधे भविष्य में एक सघन हरित आवरण का रूप लेंगे.
वृक्षारोपण अभियान में सीसीडीसी डॉ. पीके झा, प्रॉक्टर डॉ. मुकुंद चंद्र झा, पीआरओ सह डिप्टी डायरेक्टर सीवीएस डॉ. स्मृति सिंह, मानव विज्ञान विभाग के निदेशक डॉ. दिनेश उरांव, बॉटनी विभागाध्यक्ष डॉ. लाडली रानी, एनएसएस समन्वयक डॉ. किशोर सुरीन, डॉ. हीरानंदन, डॉ. दीपाली, डॉ. हैप्पी सहित विभिन्न विभागों के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राओं ने पौधरोपण कर अपनी सहभागिता निभाई. कार्यक्रम का संचालन डॉ. किशोर सुरीन ने किया. जबकि अंत में प्रॉक्टर डॉ. मुकुंद चंद्र झा ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया. इसी के साथ रांची विश्वविद्यालय का त्रिदिवसीय 67वां स्थापना दिवस समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया.
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