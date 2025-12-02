ETV Bharat / state

नो पार्किंग का सबसे ज्यादा कट रहा चालान, शीशे पर लगे ब्लैक फिल्म वालों पर भी कार्रवाई

रांचीः जिला ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस के 2 महीने के आंकड़े बताते हैं कि मोटरयान अधिनियम के नियमों के उल्लंघन को लेकर पिछले दो माह में कुल 25,355 चालान काटे गए है. सबसे ज्यादा चालान शहर में नो पार्किंग वाले जोन में काटा गया है जो जाम के लिए सबसे बड़े कारक होते हैं.

क्या है मामला

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह राजधानी के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. इसी क्रम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर में सुव्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई है.

ट्रैफिक एसपी रांची के कार्यालय द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार, मुख्य रूप से सड़क पर गलत पार्किंग, काले फिल्म वाले वाहन, बिना दबाव सींग, गलत लाइट फिटिंग, उल्टी दिशा में जाना, ट्रिपल सवारी, बिना अधिकृत झंडे/बोर्ड आदि मामलों में चालान जारी हुए है.

सबसे ज्यादा चालान नो पार्किंग को लेकर