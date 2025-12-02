नो पार्किंग का सबसे ज्यादा कट रहा चालान, शीशे पर लगे ब्लैक फिल्म वालों पर भी कार्रवाई
रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम के नियमों के उल्लंघन को लेकर तगड़ी कार्रवाई की जा रही है.
Published : December 2, 2025 at 8:38 PM IST
रांचीः जिला ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस के 2 महीने के आंकड़े बताते हैं कि मोटरयान अधिनियम के नियमों के उल्लंघन को लेकर पिछले दो माह में कुल 25,355 चालान काटे गए है. सबसे ज्यादा चालान शहर में नो पार्किंग वाले जोन में काटा गया है जो जाम के लिए सबसे बड़े कारक होते हैं.
क्या है मामला
रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह राजधानी के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. इसी क्रम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर में सुव्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई है.
ट्रैफिक एसपी रांची के कार्यालय द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार, मुख्य रूप से सड़क पर गलत पार्किंग, काले फिल्म वाले वाहन, बिना दबाव सींग, गलत लाइट फिटिंग, उल्टी दिशा में जाना, ट्रिपल सवारी, बिना अधिकृत झंडे/बोर्ड आदि मामलों में चालान जारी हुए है.
सबसे ज्यादा चालान नो पार्किंग को लेकर
ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दो महीने में सबसे ज्यादा चालान नो पार्किंग/रोड पर पार्किंग के 20,947 केस में किए गए है. वहीं, काली फिल्म वाले 1,776 वाहन, प्रेशर हॉर्न वाले 1,617 वाहन, उल्टी दिशा में चलने वाले 788 वाहन, ट्रिपल सवारी के 389, बिना अधिकृत झंडे/बोर्ड के 218, नशे में वाहन चलाने के 169, मॉडिफाइड साइलेंसर के 156 और टो व्हीकल के 152 मामलों में चालान काटे गए.
पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, निर्धारित मानक, साइड मिरर, उचित लाइट फिटिंग इत्यादि पूरा रखें, जिससे कोई कार्रवाई का सामना न करना पड़े.
