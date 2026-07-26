डूरंड कप 2026: दर्शकों के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मोरहाबादी स्टेडियम के आसपास चारपहिया वाहन लाने से बचें
डूरंड कप को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस यातायात संधारण में जुटी है. दर्शकों के लिए अलग ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है.
Published : July 26, 2026 at 2:28 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में रविवार की शाम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आगाज होगा. फुटबॉल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मोरहाबादी स्थित स्टेडियम पहुंचेंगे. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दर्शकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
26 से 16 अगस्त तक होंगे मैच
राजधानी रांची में 26 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था जारी की है. यह प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित हो रहा है. ऐसे में मैचों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और दर्शकों की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं.
रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि मैच के दौरान आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न मार्गों पर वाहनों का डायवर्जन और स्टॉप भी किया जा सकता है. ऐसे में आम नागरिकों से ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा से आम लोगों से अपील की गई है कि वह मैच के दौरान चार पहिया वाहन मोरहाबादी मैदान की तरफ ले जाने से बचें.
अलग-अलग क्षेत्रों के लिए तय किए गए पार्किंग स्थल
- यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैदान, मोराबादी पार्किंग-यहां खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, रांची ग्रामीण, रातू, कांके और पिठोरिया सहित इन इलाकों से आने वाले वाहन कांके रिंग रोड, चांदनी चौक और राम मंदिर होते हुए यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैदान, मोरहाबादी में वाहन पार्क कर सकेंगे.
- टीआरआई मैदान (मंदिर मैदान) पार्किंग में टाटीसिलवे, खेलगांव, बूटी मोड़, रिम्स, बरियातू, करमटोली, बोरिया रोड और जेल चौक की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए टीआरआई मैदान (मंदिर मैदान) में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- आर्मी मैदान पार्किंग में धुर्वा, हिंदपीढ़ी, डोरंडा, मेन रोड, रेडियम चौक, लालपुर, कांटाटोली, हरमू और अरगोड़ा क्षेत्र से आने वाले वाहन आर्मी मैदान में पार्क किए जाएंगे.
- मोरहाबादी परेड मैदान पार्किंग में वीआईपी और मीडिया पासधारी वाहनों के लिए मोरहाबादी परेड मैदान को विशेष पार्किंग स्थल बनाया गया है.
जरूरत पड़ने पर होगा ट्रैफिक डायवर्जन
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मैच के दौरान भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार कुछ मार्गों पर अस्थायी रूप से वाहनों का परिचालन रोका या डायवर्ट किया जा सकता है. इसलिए लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है.
आम नागरिकों से विशेष अपील
रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी के आसपास के मार्गों पर यथासंभव चारपहिया वाहनों का उपयोग न करें. विशेष परिस्थिति में ही निजी चारपहिया वाहन लेकर निकलें, ताकि मैच के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और खिलाड़ियों तथा दर्शकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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