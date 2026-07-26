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डूरंड कप 2026: दर्शकों के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मोरहाबादी स्टेडियम के आसपास चारपहिया वाहन लाने से बचें

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में रविवार की शाम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आगाज होगा. फुटबॉल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मोरहाबादी स्थित स्टेडियम पहुंचेंगे. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दर्शकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

26 से 16 अगस्त तक होंगे मैच

राजधानी रांची में 26 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था जारी की है. यह प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित हो रहा है. ऐसे में मैचों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और दर्शकों की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं.

यातायात संधारण में जुटी ट्रैफिक पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि मैच के दौरान आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न मार्गों पर वाहनों का डायवर्जन और स्टॉप भी किया जा सकता है. ऐसे में आम नागरिकों से ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा से आम लोगों से अपील की गई है कि वह मैच के दौरान चार पहिया वाहन मोरहाबादी मैदान की तरफ ले जाने से बचें.

अलग-अलग क्षेत्रों के लिए तय किए गए पार्किंग स्थल