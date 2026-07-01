रांची ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, जून में रिकॉर्ड 1,24,144 चालान कटे, 9.50 करोड़ रुपये का जुर्माना
रांची ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों का पालन कराने के लिए लगातार अभियान चला रही है. जून महीने में रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है.
Published : July 1, 2026 at 5:28 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने बेहद सख्त रुख अपनाया.जून महीने में रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है. जून में 9.50 करोड़ के चालान निर्गत हुए हैं.
जून महीने में बन गया रिकार्ड
राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जा रही है.एक जून से 30 जून तक चले विशेष अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने कुल 1,24,144 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और लगभग 9.50 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाया है.
ट्रैफिक एसपी ने दी जानकारी
बुधवार को रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस बेहद सख्त है. ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए पहले जागरुकता अभियान चलाया गया था, अब चालान काटा जा रहा है. यह कार्रवाई शहर के लगभग हर प्रमुख चौक-चौराहे और व्यस्त मार्गों पर नियमित निगरानी के साथ की गई है.
सबसे अधिक चालान हेलमेट नहीं पहनने वालों का कटा
ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक चालान बिना हेलमेट दोपहिया चालकों के खिलाफ काटे गए. इसमें 58,743 मामले सामने आए हैं. वहीं अवैध पार्किंग कर यातायात बाधित करने पर 50,500 चालान काटे गए. रेड लाइट उल्लंघन (लाल बत्ती पार करने) के 4,612 चालान काटे गए, तेज गति से वाहन चलाने (ओवरस्पीड) के 2,118 चालान काटे गए, अतिरिक्त सवारी बैठाने पर 1,359 चालान, नो-एंट्री का उल्लंघन करने पर 1,312 चालान और गलत दिशा में वाहन चलाने पर 866 चालकों के खिलाफ चालान काटे गए हैं.
अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कटे चालान
ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक अभियान के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस चलाना, वाहन बीमा न रखना, सीट बेल्ट न पहनना, शराब पीकर वाहन चलाना, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग, प्रदूषण प्रमाणपत्र न होना, काली फिल्म (टिंटेड शीशे) और संशोधित साइलेंसर लगाने जैसे कई उल्लंघनों पर भी सख्ती दिखायी गई है. कुल 44 ऑटो चालकों पर कार्रवाई हुई और 22 मामलों में नंबर प्लेट संबंधित परिवर्तन/उल्लंघन पकड़ा गया. 765 मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और 831 गंभीर मामलों में अभियोजन कर सीधे न्यायालय भेजा गया है.
सड़क पर अनुशासन जरूरी
रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि यह अभियान केवल चालान काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क पर अनुशासन कायम करने, दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता लाने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती रहेगी.
यातायात विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे हेलमेट जरूर लगाएं और सीट बेल्ट जरूर पहनें, रेड लाइट का सम्मान करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें और अवैध पार्किंग व अन्य नियमों का उल्लंघन न करें. ट्रैफिक एसपी ने कहा कि नियमों का पालन न केवल जुर्माने से बचाने के लिए है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाओं और जान-माल के नुकसान को भी रोका जा सकता है.
ये भी पढ़ें-
पलामू के पोखराहा ब्लैक स्पॉट पर लागू होगा ट्रैफिक सिस्टम, बनाया जाएगा अंडरपास, तीन मौतों के बाद सीएम ने लिया था संज्ञान
धनबाद में हेलमेट बूथ: पुलिस की अनोखी पहल, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को करेगा जागरूक
पुलिस के लिए नहीं है ट्रैफिक नियम लेकिन पब्लिक को देखते ही काट देते हैं चालान
अपने सिर की सुरक्षा को लेकर लापरवाह हैं रांची के लोग, बिना हेलमेट सबसे ज्यादा कट रहा चालान!