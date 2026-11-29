रांची से शिर्डी तक 2100 किलोमीटर की पैदल यात्रा, बलरामपुर जिले में साईं बाबा के भक्तों का हुआ स्वागत
झारखंड के रांची से शिर्डी दर्शन करने पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालु, युवा भक्तों ने कहा- कि ये उनकी चौंथी पदयात्रा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 4:16 PM IST
बलरामपुर: कहते हैं कि आस्था में बड़ी शक्ति होती है आस्था के साथ अगर इच्छा शक्ति जुड़ जाए तो कठिन डगर भी आसान हो जाती है. ऐसा ही कुछ दिखा बलरामपुर में एक युवा भक्तों की टोली के साथ. दरअसल झारखंड के रांची से साईं बाबा के भक्त पैदल शिर्डी स्थित साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले हैं. इस दौरान छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करने पर रामानुजगंज में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया.
रांची से शिर्डी की चौंथी पदयात्रा
पदयात्री श्रद्धालु मनीष कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम में सात लोग पैदल रांची से शिर्डी के लिए पदयात्रा करते हुए निकले हैं. सभी लोग 22 नवंबर को रांची से निकले हैं और यह यात्रा करीब 45 दिनों में तय होगी. उन्होंने बताया कि ये उनकी चौंथी पदयात्रा है.
हम लोग रांची से बाबा की पालकी लेकर पैदल पदयात्रा करते हुए शिर्डी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं. यह हमारी चौंथी पैदल यात्रा है. साल 2022 में हम पैदल 58 दिनों में शिर्डी पहुचे थे. हमारी मन्नत यही है कि सभी सनातन प्रेमी एक होकर रहें.- मनीष कुमार, पदयात्री श्रद्धालु
2100 किलोमीटर की है पदयात्रा
पदयात्री मनीष कुमार ने कहा कि यह पदयात्रा लगभग 2100 किलोमीटर की है. साईं बाबा का संदेश श्रद्धा और सबूरी है. हमें रास्ते में जिस तरह प्यार मिल रहा है उससे हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है. लोग हमारा साथ दे रहे हैं सहयोग कर रहे हैं.