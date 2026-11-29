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रांची से शिर्डी तक 2100 किलोमीटर की पैदल यात्रा, बलरामपुर जिले में साईं बाबा के भक्तों का हुआ स्वागत

रांची से शिर्डी तक 2100 किलोमीटर की पैदल यात्रा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: कहते हैं कि आस्था में बड़ी शक्ति होती है आस्था के साथ अगर इच्छा शक्ति जुड़ जाए तो कठिन डगर भी आसान हो जाती है. ऐसा ही कुछ दिखा बलरामपुर में एक युवा भक्तों की टोली के साथ. दरअसल झारखंड के रांची से साईं बाबा के भक्त पैदल शिर्डी स्थित साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले हैं. इस दौरान छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करने पर रामानुजगंज में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया.