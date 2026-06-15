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राजनदीप का तूफान, झारखंड टी20 लीग की सबसे तेज फिफ्टी!

रांची टाइटन्स की ओर से गेंदबाजी में सौरभ शेखर सबसे सफल रहे. उन्होंने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. प्रिंस अनुराग मुर्मू ने भी प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए. कप्तान राजनदीप सिंह ने भी दो विकेट अपने नाम किए.

इस शतक के साथ वह लीग में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए. उनके अलावा कुमार सूरज ने 31 गेंदों में 41 रन और अनमोल राज ने 15 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 210 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. टीम की ओर से ओपनर विवेक कुमार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 44 गेंदों में 101 रन बनाए. उनकी पारी में 8 चौके और 8 छक्के शामिल रहे.

इस जीत के नायक रहे कप्तान राजनदीप सिंह, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई. उन्होंने केवल 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लीग की सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

रांचीः झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 में सोमवार को जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में रांची टाइटन्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को सात विकेट से हरा दिया.

211 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी रांची टाइटन्स की शुरुआत सकारात्मक रही लेकिन मैच का असली रोमांच अंतिम छह ओवरों में देखने को मिला. उस समय टीम को जीत के लिए 36 गेंदों में 87 रन की जरूरत थी. मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स की ओर झुकता दिखाई दे रहा था लेकिन इसके बाद रणनीति और आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का रुख बदल दिया.

तीसरा विकेट गिरने के बाद टीम प्रबंधन ने एक रणनीतिक फैसला लेते हुए सत्य सेतु को रिटायर्ड आउट कराया, ताकि कप्तान राजनदीप सिंह जल्दी बल्लेबाजी के लिए आ सकें. यह फैसला पूरी तरह सफल साबित हुआ. क्रीज पर आते ही राजनदीप ने आक्रमण शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए. उन्होंने महज 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लीग की सबसे तेज फिफ्टी का नया रिकॉर्ड बनाया.

राजनदीप ने 26 गेंदों में नाबाद 70 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई दर्शनीय चौके और छक्के शामिल रहे. दूसरी ओर श्रेष्ठ ने भी संयमित बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई महत्वपूर्ण साझेदारी ने रांची टाइटन्स को तीन गेंद शेष रहते जीत दिला दी.

संथाल स्ट्राइकर्स की ओर से गेंदबाजी में केवल प्रत्युष कुमार को एक विकेट मिला बाकी दो विकेट रन आउट और टैक्टिकल रिटायरमेंट के रूप में गिरे.

इस मैच के बाद आयोजित पुरस्कार समारोह में कप्तान राजनदीप सिंह को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. उनकी कप्तानी, गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी ने रांची टाइटन्स को टूर्नामेंट की सबसे रोमांचक जीतों में से एक दिलाई.

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