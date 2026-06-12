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झारखंड टी-20 लीग: रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 42 रन से हराया

झारखंड T20 क्रिकेट लीग के चौथे मैच में रांची टाइटंस ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए संथाल स्ट्राइकर्स को 42 रन से हरा दिया.

JHARKHAND T20 CRICKET LEAGUE
रांची टाइटंस का शानदार प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 12:49 PM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग के चौथे मुकाबले में रांची टाइटंस ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स को 42 रन से पराजित कर दिया. मुकाबले में रांची टाइटंस के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिसके दम पर टीम ने एकतरफा जीत दर्ज की.

शिखर मोहन की विस्फोटक बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी करते हुए रांची टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 227 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. टीम की ओर से शिखर मोहन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 90 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 5 छक्के लगाए.

शिखर की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते रांची की टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. उनकी इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और बेस्ट बैटर का पुरस्कार भी दिया गया.

रवि कुमार यादव फाइटर ऑफ द मैच चुने गए

228 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी संथाल स्ट्राइकर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 185 रन ही बना सकी. टीम की ओर से बल्लेबाजों ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन रांची के गेंदबाजों के सामने वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके. संथाल स्ट्राइकर्स के रवि कुमार यादव ने टीम के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया. उन्होंने 20 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था. इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइटर ऑफ द मैच चुना गया.

रांची टाइटंस के सबसे सफल गेंदबाज प्रिंस अनुराग मुर्मू रहे

रांची टाइटंस की गेंदबाजी में प्रिंस अनुराग मुर्मू सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 26 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके. उनकी सटीक गेंदबाजी ने संथाल स्ट्राइकर्स की रन गति पर अंकुश लगाया और टीम को दबाव में रखा. शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट बॉलर का पुरस्कार दिया गया.

दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन किया

मुकाबले में रांची टाइटंस ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण तीनों विभागों में बेहतरीन खेल दिखाया. इस जीत के साथ टीम ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. वहीं संथाल स्ट्राइकर्स को आगामी मुकाबलों में वापसी के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा. झारखंड टी-20 लीग के इस रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया.

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