झारखंड टी20 क्रिकेट लीगः रांची टाइटन्स और कोयलांचल सुपर किंग्स ने सेमीफाइनल में बनाई जगह
झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में रांची टाइटन्स और कोयलांचल सुपर किंग्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है.
Published : June 19, 2026 at 12:24 AM IST
रांचीः झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 में सेमीफाइनल की तस्वीर अब साफ होने लगी है. जमशेदपुर स्टीलर्स के खिलाफ शानदार छह विकेट की जीत दर्ज करने के साथ रांची टाइटन्स सेमीफाइनल में आधिकारिक रूप से जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है.
वहीं मौजूदा अंक तालिका की स्थिति के आधार पर कोयलांचल सुपर किंग्स ने भी अंतिम चार में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है. इससे पहले दिन के पहले मुकाबले में धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की और प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा.
धनबाद डायमंड्स ने दर्ज की पहली जीत
दिन के पहले मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 183 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टीम की पारी की नींव तीसरे विकेट के लिए अरविंद कुमार और कुमार सूरज के बीच हुई 101 रनों की शानदार साझेदारी ने रखी.
अरविंद कुमार ने 41 गेंदों में 62 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि कुमार सूरज ने 41 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. सुमित कुमार ने भी 16 गेंदों पर तेज 25 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. धनबाद डायमंड्स की ओर से विवेकानंद तिवारी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं सुशांत मिश्रा (1/23) और मीत जैन (1/27) ने एक-एक विकेट हासिल किया. 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी धनबाद डायमंड्स की शुरुआत सकारात्मक रही. ओपनर विकास कुमार विशाल और आर्यमन सेन ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया। आर्यमन सेन ने 32 रन बनाए.
इसके बाद ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ आदित्य सिंह ने सिर्फ 32 गेंदों में 59 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए मैच का रुख बदल दिया. अंत में विकास कुमार विशाल ने जिम्मेदारी संभालते हुए 56 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए और टीम को 18.4 ओवर में तीन विकेट खोकर 185 रन तक पहुंचाते हुए सात विकेट से जीत दिला दी. संथाल स्ट्राइकर्स की ओर से मनीषि ने 2/37 और आशीष कुमार ने 1/37 विकेट लिए.
रांची टाइटन्स ने सेमीफाइनल का टिकट किया पक्का
शाम के मुकाबले में जमशेदपुर स्टीलर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 179 रन बनाए. टीम की ओर से साहिल राज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाए. वहीं मो. कौनेन कुरैशी ने 40 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ दिया. रांची टाइटन्स की ओर से युवराज कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने तीन ओवर में 20 रन देकर दो विकेट झटके.
180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रांची टाइटन्स ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ शिखर मोहन ने 49 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाकर टीम की जीत की राह आसान कर दी. उन्हें सत्य सेतु का शानदार साथ मिला, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 57 रनों की तेजतर्रार पारी खेली.
दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत रांची टाइटन्स ने 18 ओवर में चार विकेट खोकर 180 रन बना लिए और मुकाबला छह विकेट से अपने नाम कर लिया. जमशेदपुर स्टीलर्स की ओर से हर्ष राणा ने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट हासिल किए.
शुक्रवार को होंगे दो अहम मुकाबले
इस टूर्नामेंट में 19 जून को दो महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाएंगे. दोपहर 1 बजे धनबाद डायमंड्स का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा. वहीं शाम 6:30 बजे छोटानागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स की टीमें आमने-सामने होंगी. प्लेऑफ की दौड़ को देखते हुए दोनों मुकाबले बेहद अहम माना जा रहा है.
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