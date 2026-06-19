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झारखंड टी20 क्रिकेट लीगः रांची टाइटन्स और कोयलांचल सुपर किंग्स ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

रांचीः झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 में सेमीफाइनल की तस्वीर अब साफ होने लगी है. जमशेदपुर स्टीलर्स के खिलाफ शानदार छह विकेट की जीत दर्ज करने के साथ रांची टाइटन्स सेमीफाइनल में आधिकारिक रूप से जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है.

वहीं मौजूदा अंक तालिका की स्थिति के आधार पर कोयलांचल सुपर किंग्स ने भी अंतिम चार में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है. इससे पहले दिन के पहले मुकाबले में धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की और प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा.

धनबाद डायमंड्स ने दर्ज की पहली जीत

दिन के पहले मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 183 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टीम की पारी की नींव तीसरे विकेट के लिए अरविंद कुमार और कुमार सूरज के बीच हुई 101 रनों की शानदार साझेदारी ने रखी.

झारखंड टी20 क्रिकेट लीग का रोमांच (सौ. JSCA)

अरविंद कुमार ने 41 गेंदों में 62 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि कुमार सूरज ने 41 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. सुमित कुमार ने भी 16 गेंदों पर तेज 25 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. धनबाद डायमंड्स की ओर से विवेकानंद तिवारी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं सुशांत मिश्रा (1/23) और मीत जैन (1/27) ने एक-एक विकेट हासिल किया. 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी धनबाद डायमंड्स की शुरुआत सकारात्मक रही. ओपनर विकास कुमार विशाल और आर्यमन सेन ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया। आर्यमन सेन ने 32 रन बनाए.

इसके बाद ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ आदित्य सिंह ने सिर्फ 32 गेंदों में 59 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए मैच का रुख बदल दिया. अंत में विकास कुमार विशाल ने जिम्मेदारी संभालते हुए 56 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए और टीम को 18.4 ओवर में तीन विकेट खोकर 185 रन तक पहुंचाते हुए सात विकेट से जीत दिला दी. संथाल स्ट्राइकर्स की ओर से मनीषि ने 2/37 और आशीष कुमार ने 1/37 विकेट लिए.