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Jharkhand T20 Cricket League: रांची टाइटन्स और छोटानागपुर रॉयल्स ने जीते रोमांचक मुकाबले

झारखंड T20 क्रिकेट लीग के छठे दिन रांची टाइटन्स और छोटानागपुर रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबलों में जीत हासिल की.

Ranchi Titans and Chotanagpur Royals won thrilling matches on sixth day of Jharkhand T20 Cricket League
झारखंड T20 क्रिकेट लीग (सौ. JSCA)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 12:11 AM IST

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रांचीः झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 के छठे दिन, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में रांची टाइटन्स और छोटानागपुर रॉयल्स ने सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करते हुए अहम जीत हासिल की. ​​टाइटन्स ने अपने मैच में संथाल स्ट्राइकर्स को हराया, जबकि रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टीलर्स के खिलाफ जीत दर्ज की.

सोमवार को दिन के पहले मैच में कप्तान राजदीप सिंह ने शानदार कप्तानी का नमूना पेश करते हुए रांची टाइटन्स को संथाल स्ट्राइकर्स पर सात विकेट से शानदार जीत दिलाई. पहले बल्लेबाजी करते हुए, स्ट्राइकर्स ने अपने 20 ओवरों में 210/8 का स्कोर बनाया, जिसमें ओपनर विवेक कुमार की सिर्फ 44 गेंदों पर 101 रनों की तूफानी पारी अहम रही. टाइटन्स की गेंदबाजी की कमान सौरभ शेखर (3/26) और प्रिंस अनुराग मुर्मू (3/30) ने संभाली, जबकि राजदीप ने भी अहम विकेट (2/43) लेकर लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखा.

Ranchi Titans and Chotanagpur Royals won thrilling matches on sixth day of Jharkhand T20 Cricket League
झारखंड T20 क्रिकेट लीग (सौ. JSCA)

211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, टाइटन्स ने एक रणनीतिक फैसले के बाद मैच का रुख बदल दिया. जिसमें सत्य सेतु 'रिटायर्ड आउट' हुए और कप्तान क्रीज पर आए उस समय आखिरी 36 गेंदों में 87 रनों की जरूरत थी. राजदीप ने स्ट्राइकर्स के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और लीग की सबसे तेज फिफ्टी (सिर्फ 14 गेंदों में) लगाई, साथ ही 26 गेंदों में नाबाद 70 रनों की शानदार पारी खेली. श्रेष्ठ (47*) की बेहतरीन पारी के साथ कप्तान ने लक्ष्य का पीछा बखूबी किया और तीन गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल की, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला.

दिन के दूसरे मैच में भी जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. जिसमें छोटानागपुर रॉयल्स ने आखिरी ओवर के थ्रिलर में जमशेदपुर स्टीलर्स को हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, जमशेदपुर स्टीलर्स ने अपने 20 ओवरों में 178/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. कुमार देवब्रत ने 16 गेंदों में धुआंधार 43 रन बनाकर टीम की कमान संभाली, जबकि साहिल राज ने 29 गेंदों में अहम 36 रन बनाए. आखिर में एमडी कौनेन कुरैशी (18 गेंदों में नाबाद 37 रन) की तेज़-तर्रार पारी ने टीम को मज़बूत फ़िनिश दिया. रॉयल्स के लिए राहुल रजक सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 32 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं सुप्रियो चक्रवर्ती ने भी शानदार फ़ॉर्म जारी रखते हुए 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

Ranchi Titans and Chotanagpur Royals won thrilling matches on sixth day of Jharkhand T20 Cricket League
झारखंड T20 क्रिकेट लीग (सौ. JSCA)

इसके जवाब में छोटानागपुर रॉयल्स की पारी को ओपनर विराट सिंह के सधे हुए 33 रनों का सहारा मिला. साथ ही अविनाश कुमार (26) और मोहित कुमार (25) ने 20 से ज़्यादा रन बनाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया. हालांकि, 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' चंदन कुमार मुखी ने महज 11 गेंदों में ताबड़तोड़ 33 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया और टीम को जीत दिलाई.

जमशेदपुर की ओर से अनुराग सिंह सेंगर (10 रन देकर 2 विकेट), मो कौनेन कुरैशी (37 रन देकर 2 विकेट) और अमन कुमार सिंह (44 रन देकर 2 विकेट) ने अनुशासित गेंदबाज़ी करते हुए दो-दो विकेट लिए. इसके बावजूद रॉयल्स ने संयम बनाए रखा और सिर्फ़ एक गेंद बाकी रहते 2 विकेट से जीत हासिल की.

Ranchi Titans and Chotanagpur Royals won thrilling matches on sixth day of Jharkhand T20 Cricket League
झारखंड T20 क्रिकेट लीग (सौ. JSCA)

रांची टाइटन्स और छोटानागपुर रॉयल्स, दोनों ने झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 में अपनी तीसरी जीत दर्ज की. जहां कोयलांचल सुपर किंग्स चार मैचों में तीन जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे बनी हुई है. वहीं टाइटन्स और रॉयल्स क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर मज़बूती से बनी हुई हैं.

16 जून 2026 को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में एक और रोमांचक डबल-हेडर (एक ही दिन दो मैच) के साथ खेल जारी रहेगा. दोपहर के मैच में, पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चल रही कोयलांचल सुपर किंग्स का मुक़ाबला दोपहर 1:00 बजे संथाल स्ट्राइकर्स से होगा. इसके बाद शाम 6:30 बजे शानदार फ़ॉर्म में चल रही रांची टाइटन्स और धनबाद डायमंड्स के बीच एक बहुप्रतीक्षित मुक़ाबला निर्धारित है.

Ranchi Titans and Chotanagpur Royals won thrilling matches on sixth day of Jharkhand T20 Cricket League
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