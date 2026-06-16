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Jharkhand T20 Cricket League: रांची टाइटन्स और छोटानागपुर रॉयल्स ने जीते रोमांचक मुकाबले

रांचीः झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 के छठे दिन, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में रांची टाइटन्स और छोटानागपुर रॉयल्स ने सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करते हुए अहम जीत हासिल की. ​​टाइटन्स ने अपने मैच में संथाल स्ट्राइकर्स को हराया, जबकि रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टीलर्स के खिलाफ जीत दर्ज की.

सोमवार को दिन के पहले मैच में कप्तान राजदीप सिंह ने शानदार कप्तानी का नमूना पेश करते हुए रांची टाइटन्स को संथाल स्ट्राइकर्स पर सात विकेट से शानदार जीत दिलाई. पहले बल्लेबाजी करते हुए, स्ट्राइकर्स ने अपने 20 ओवरों में 210/8 का स्कोर बनाया, जिसमें ओपनर विवेक कुमार की सिर्फ 44 गेंदों पर 101 रनों की तूफानी पारी अहम रही. टाइटन्स की गेंदबाजी की कमान सौरभ शेखर (3/26) और प्रिंस अनुराग मुर्मू (3/30) ने संभाली, जबकि राजदीप ने भी अहम विकेट (2/43) लेकर लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखा.

झारखंड T20 क्रिकेट लीग (सौ. JSCA)

211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, टाइटन्स ने एक रणनीतिक फैसले के बाद मैच का रुख बदल दिया. जिसमें सत्य सेतु 'रिटायर्ड आउट' हुए और कप्तान क्रीज पर आए उस समय आखिरी 36 गेंदों में 87 रनों की जरूरत थी. राजदीप ने स्ट्राइकर्स के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और लीग की सबसे तेज फिफ्टी (सिर्फ 14 गेंदों में) लगाई, साथ ही 26 गेंदों में नाबाद 70 रनों की शानदार पारी खेली. श्रेष्ठ (47*) की बेहतरीन पारी के साथ कप्तान ने लक्ष्य का पीछा बखूबी किया और तीन गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल की, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला.

दिन के दूसरे मैच में भी जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. जिसमें छोटानागपुर रॉयल्स ने आखिरी ओवर के थ्रिलर में जमशेदपुर स्टीलर्स को हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, जमशेदपुर स्टीलर्स ने अपने 20 ओवरों में 178/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. कुमार देवब्रत ने 16 गेंदों में धुआंधार 43 रन बनाकर टीम की कमान संभाली, जबकि साहिल राज ने 29 गेंदों में अहम 36 रन बनाए. आखिर में एमडी कौनेन कुरैशी (18 गेंदों में नाबाद 37 रन) की तेज़-तर्रार पारी ने टीम को मज़बूत फ़िनिश दिया. रॉयल्स के लिए राहुल रजक सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 32 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं सुप्रियो चक्रवर्ती ने भी शानदार फ़ॉर्म जारी रखते हुए 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए.