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समंदर को चुनौती देगा रांची का 7 साल का इशांक, श्रीलंका से भारत तक तैरकर इतिहास रचने की तैयारी

रांची:सपने उम्र नहीं देखते और हौसले कद से नहीं मापे जाते हैं, राजधानी रांची का सात वर्षीय इशांक इन दिनों इस बात को सच साबित करने में जुटा है. छोटी सी उम्र, लेकिन लक्ष्य बेहद बड़ा. इशांक ने ठान लिया है कि वह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की दूरी तैरकर पार करेगा और अपने इस साहसिक अभियान के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाएगा.

22 अप्रैल को रामेश्वरम के लिए होगा रवाना

इशांक का मिशन समंदर 30 अप्रैल से शुरू होगा. श्रीलंका के तल्लईमन्नार से वह अपनी तैराकी की शुरुआत करेगा और समुद्र को चीरते हुए भारत के अंतिम छोर धनुषकोड़ी तक पहुंचेगा. इस बड़े अभियान से पहले 22 अप्रैल को वह अपने परिवार और पूरी टीम के साथ रामेश्वरम के लिए रवाना होगा, जहां अंतिम तैयारियों के बाद टीम श्रीलंका पहुंचेगी.

तैराक इशांक और कोच का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ढाई साल की उम्र से सीख रहा है तैराकी

इस चुनौती के पीछे इशांक की लंबी मेहनत और अनुशासन छिपा है. ढाई साल की उम्र से तैराकी सीखने वाले इशांक के लिए पानी किसी खेल से ज्यादा एक जुनून बन चुका है. वह रोजाना धुर्वा डैम में चार से पांच घंटे तक अभ्यास करता है और 15 से 20 किलोमीटर तक तैरता है. सप्ताह में एक दिन वह लगातार आठ घंटे तक पानी में रहकर अपनी सहनशक्ति को और मजबूत करता है.

कोच की भूमिका अहम

इशांक की तैयारी को मजबूत बनाने में उसके कोच अमन कुमार जायसवाल की अहम भूमिका है, जो उसे व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग दे रहे हैं. परिवार भी हर कदम पर उसके साथ खड़ा है. उसकी मां मनीषा बताती हैं कि इशांक के लिए तैराकी सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी पसंद है. पिता सुनील का कहना है कि बेटे का यह प्रयास पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात हो सकती है.

इशांक का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत