ETV Bharat / state

समंदर को चुनौती देगा रांची का 7 साल का इशांक, श्रीलंका से भारत तक तैरकर इतिहास रचने की तैयारी

रांची का नन्हा तैराक इशांक इतिहास रचने की तैयारी में है.

Ranchi Swimmer Ishank
अभ्यास करता इशांक (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 7:18 PM IST

|

Updated : April 9, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:सपने उम्र नहीं देखते और हौसले कद से नहीं मापे जाते हैं, राजधानी रांची का सात वर्षीय इशांक इन दिनों इस बात को सच साबित करने में जुटा है. छोटी सी उम्र, लेकिन लक्ष्य बेहद बड़ा. इशांक ने ठान लिया है कि वह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की दूरी तैरकर पार करेगा और अपने इस साहसिक अभियान के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाएगा.

22 अप्रैल को रामेश्वरम के लिए होगा रवाना

इशांक का मिशन समंदर 30 अप्रैल से शुरू होगा. श्रीलंका के तल्लईमन्नार से वह अपनी तैराकी की शुरुआत करेगा और समुद्र को चीरते हुए भारत के अंतिम छोर धनुषकोड़ी तक पहुंचेगा. इस बड़े अभियान से पहले 22 अप्रैल को वह अपने परिवार और पूरी टीम के साथ रामेश्वरम के लिए रवाना होगा, जहां अंतिम तैयारियों के बाद टीम श्रीलंका पहुंचेगी.

तैराक इशांक और कोच का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ढाई साल की उम्र से सीख रहा है तैराकी

इस चुनौती के पीछे इशांक की लंबी मेहनत और अनुशासन छिपा है. ढाई साल की उम्र से तैराकी सीखने वाले इशांक के लिए पानी किसी खेल से ज्यादा एक जुनून बन चुका है. वह रोजाना धुर्वा डैम में चार से पांच घंटे तक अभ्यास करता है और 15 से 20 किलोमीटर तक तैरता है. सप्ताह में एक दिन वह लगातार आठ घंटे तक पानी में रहकर अपनी सहनशक्ति को और मजबूत करता है.

कोच की भूमिका अहम

इशांक की तैयारी को मजबूत बनाने में उसके कोच अमन कुमार जायसवाल की अहम भूमिका है, जो उसे व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग दे रहे हैं. परिवार भी हर कदम पर उसके साथ खड़ा है. उसकी मां मनीषा बताती हैं कि इशांक के लिए तैराकी सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी पसंद है. पिता सुनील का कहना है कि बेटे का यह प्रयास पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात हो सकती है.

इशांक का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत

कम उम्र के बावजूद इशांक का ट्रैक रिकॉर्ड भी मजबूत है. वह कई जिला और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुका है. हाल ही में 22 फरवरी को मुंबई में आयोजित गेटवे ऑफ इंडिया इवेंट में उसने अरेबियन समुद्र में एक किलोमीटर की तैराकी में तीसरा स्थान हासिल किया था, जिसने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है.

ओपन वाटर स्विमिंग प्रतियोगिता में लेगा हिस्सा

अपने मुख्य अभियान से पहले इशांक 11 अप्रैल को कोच्ची जाएगा, जहां पेरियार नदी में आयोजित ओपन वाटर स्विमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर समुद्री परिस्थितियों का अनुभव हासिल करेगा. यह प्रतियोगिता उसके लिए अंतिम तैयारी के तौर पर देखी जा रही है. खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी इशांक संतुलन बनाए हुए है. वह डीएवी श्यामली में तीसरी कक्षा का छात्र है और पढ़ाई में भी उसका प्रदर्शन अच्छा है.

मिशन समंदर आसान नहीं

रांची का यह नन्हा तैराक अब एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है, जहां से उसकी मेहनत इतिहास में बदल सकती है. मिशन समंदर सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि यह उस जज्बे की कहानी है, जो यह दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लहर रास्ता नहीं रोक सकती.

ये भी पढ़ें-

ट्राइबल गेम्स में झारखंड का जलवा: तैराकी में कांस्य और हॉकी में ऐतिहासिक जीत

रांची ने वूशु और तैराकी में लहराया परचम, हजारीबाग ताइक्वांडो में बना विजेता

खेलो झारखंड के तहत रांची में कई प्रतियोगिताएं, राज्य स्तरीय वूशु, ताइक्वांडो और तैराकी टूर्नामेंट

Last Updated : April 9, 2026 at 7:24 PM IST

TAGGED:

रांची का नन्हा तैराक इशांक
RANCHI SWIMMER ISHANK
SWIMMING FROM SRI LANKA TO INDIA
JHARKHAND SWIMMERS
WORLD RECORD IN SWIMMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.