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खूंटी में पिकनिक मातम में बदली, रिमिक्स फॉल में डूबने से रांची के छात्र की दर्दनाक मौत

खूंटी के रिमिक्स फॉल में डूबने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. छात्र रांची का रहने वाला था. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.

Remix Fall Khunti
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 8:52 PM IST

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रांची: जिले के प्रसिद्ध और संवेदनशील पर्यटन स्थल रिमिक्स फॉल में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. दोस्तों संग पार्टी मनाने पहुंचे रांची के 20 वर्षीय छात्र निलेश कच्छप की गहरे पानी में डूबने से जान चली गई. मृतक डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा का रहने वाला था और सुशील कच्छप का पुत्र था.

निलेश शनिवार सुबह परिजनों से कॉलेज जाने का बहाना बनाकर घर से निकला था. इसके बाद वह अपने 8-9 दोस्तों के साथ पार्टी मनाने रिमिक्स फॉल पहुंच गया. मस्ती के दौरान निलेश नहाने के लिए पानी में उतरने लगा. मौके पर तैनात पर्यटक मित्रों ने उसे खतरे की चेतावनी दी और आगे जाने से मना किया, लेकिन उसने चेतावनियों को अनसुना कर दिया. देखते ही देखते वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.

निलेश को डूबता देख दोस्तों में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही मारंगहादा थाना प्रभारी युगेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे. ग्रामीणों और पर्यटक मित्रों ने लाइफ जैकेट की मदद से पानी में सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

करीब साढ़े चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर कोे निलेश को पानी से बाहर निकाला गया. पुलिस तत्काल उसे मारंगहादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई. जहां डॉ. कुमार आलोक बिहारी ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए खूंटी सदर अस्पताल भेज दिया है.

थाना प्रभारी युगेश सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि फॉल के कई खतरनाक हिस्सों को रेड जोन घोषित किया गया है. वहां चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन पर्यटक मनमानी करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों में उतर जाते हैं. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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