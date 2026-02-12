ETV Bharat / state

रैश ड्राइविंग और अपराध पर नकेल कसे थानेदार, थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी

रांची: राजधानी रांची में हाल के दिनों में तेज रफ्तार और वाहन चालकों के द्वारा लोगों को कुचलने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. इस तरह की वारदातों में न सिर्फ आम लोग घायल हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, बल्कि पुलिस वाले भी निशाना बन रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने सभी थानेदारों को वाहनों के रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं.

एसएसपी ने बुलाई बैठक

रैश ड्राइविंग, स्टंटबाजी और हालिया अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रांची एसएसपी राकेश रंजन ने गुरुवार की रात अपने गोपनीय कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई. इस बैठक में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पुलिस अधीक्षक (नगर), पुलिस अधीक्षक (यातायात) के साथ-साथ शहरी क्षेत्र के सभी थानों और ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख थाना प्रभारियों तथा संबंधित पुलिस उपाधीक्षकों ने हिस्सा लिया. बैठक में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, रैश ड्राइविंग पर रोकथाम और हालिया अपराधों की गहन समीक्षा की गई.

बैठक के प्रमुख बिंदु और निर्देश

बैठक में एसएसपी ने रैश ड्राइविंग एवं स्टंट ड्राइविंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए है. उन्होंने हाल में घटित अपराधिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत समीक्षा भी की और विधि-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए. एसएसपी ने सभी थानेदारों को यह निर्देश दिया है कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्र में रात के समय गश्त पर रहे. खतरनाक चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की रफ्तार को कम करें.

रात्रि गश्त पर जोर