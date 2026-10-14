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दुर्गा पूजा में सुरक्षा और ट्रैफिक पर रांची पुलिस का फोकस, एसएसपी ने किया रूट निरीक्षण

एसएसपी ने सुरक्षा और ट्रैफिक का किया निरीक्षण ( Etv Bharat )

रांची: दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है. बुधवार की रात से रांची में अधिकांश दुर्गा पूजा पंडाल के पट खुल जाएंगे. पूजा पंडालों में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए एसएसपी रांची राकेश रंजन ने मंगलवार की देर रात शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का भौतिक निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने पूजा पंडालों के आसपास की यातायात व्यवस्था, पार्किंग स्थलों, बैरिकेडिंग और जरूरत के अनुसार रूट डायवर्जन की संभावनाओं का जायजा लिया. साथ ही, संबंधित पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.