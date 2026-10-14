दुर्गा पूजा में सुरक्षा और ट्रैफिक पर रांची पुलिस का फोकस, एसएसपी ने किया रूट निरीक्षण
रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पार्किंग, बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन की व्यवस्था का एसएसपी ने जायजा लिया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 8:48 AM IST
रांची: दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है. बुधवार की रात से रांची में अधिकांश दुर्गा पूजा पंडाल के पट खुल जाएंगे. पूजा पंडालों में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए एसएसपी रांची राकेश रंजन ने मंगलवार की देर रात शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का भौतिक निरीक्षण किया.
इस दौरान उन्होंने पूजा पंडालों के आसपास की यातायात व्यवस्था, पार्किंग स्थलों, बैरिकेडिंग और जरूरत के अनुसार रूट डायवर्जन की संभावनाओं का जायजा लिया. साथ ही, संबंधित पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
ट्रैफिक एसपी भी रहे मौजूद
एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य दुर्गा पूजा के दौरान शहर में उमड़ने वाली भीड़ को व्यवस्थित करना, श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाना और आम नागरिकों को जाम की समस्या से राहत दिलाना है. पूजा के दौरान प्रमुख पंडालों और उनके आसपास के मार्गों पर श्रद्धालुओं के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ जाती है. ऐसे में यातायात प्रबंधन में किसी तरह की लापरवाही से जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही आवश्यक व्यवस्थाओं का आकलन कर रहा है. एसएसपी के साथ रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह भी मौजूद थे.
पार्किंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था पर विशेष जोर
निरीक्षण के दौरान पूजा पंडालों के आसपास उपलब्ध पार्किंग स्थलों की स्थिति का जायजा लिया. वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा कराने और सड़कों पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े होने से रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. इसके अलावा, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखा जा सके और भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिले.
पूजा पंडालों के आसपास यातायात के दबाव को देखते हुए संभावित रूट डायवर्जन वाले स्थलों का भी निरीक्षण किया गया. जरूरत पड़ने पर वाहनों के मार्ग में बदलाव कर यातायात को सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूजा पंडालों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और सामान्य आवागमन करने वाले लोगों को कम से कम परेशानी हो.
भीड़ नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी
दुर्गा पूजा के दौरान शाम और रात के समय पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है. ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना और विधि-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है. इसे ध्यान में रखते हुए निरीक्षण के दौरान उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां भीड़ का दबाव बढ़ने से आवागमन प्रभावित हो सकता है.
पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूजा पंडालों के आसपास की व्यवस्था का आकलन कर आवश्यक कदम उठाएं. श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने, वाहनों के व्यवस्थित परिचालन और भीड़ नियंत्रण के लिए निर्धारित व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया.
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