रांची एसएसपी ने बार संचालकों के साथ की बैठक, दिए कड़े निर्देश

रांची: राजधानी बार एंड रेस्टोरेंट में आए दिन हो रही मारपीट के मामलों को लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. इस कड़ी में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची राकेश रंजन ने मंगलवार को कोतवाली थाना परिसर में शहर के बार संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर कई निर्देश जारी किए हैं. इस बैठक में कोतवाली डीएसपी, सदर डीएसपी तथा कई थाना प्रभारी मौजूद रहे.

बैठक का मुख्य उद्देश्य बार में बढ़ती अव्यवस्था और झगड़ों पर रोक लगाना तथा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना था. एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बार के अंदर किसी भी प्रकार की मारपीट, हंगामा या विवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी इसका विशेष ध्यान रखे. अगर ऐसी घटनाएं दुहराई जाएंगी तो बार का लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी

रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि सभी बार संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, खासकर बाउंसरों का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराएं. इससे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहचान कर संभावित घटनाओं को रोका जा सकेगा.