ETV Bharat / state

रांची में क्रिकेट मैच के दर्शकों ने उठाया लुत्फ, रोहित-विराट की धाक से फैन्स में खुशी की लहर

झारखंड के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका वनडे क्रिकेट मैच का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया.

Ranchi spectators enjoyed India vs South Africa ODI cricket match at JSCA International Stadium in Jharkhand
रांची में क्रिकेट का जलवा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 30, 2025 at 11:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांचीि के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा. दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले वनडे में 17 रन से जीत दर्ज की. उतार-चढ़ाव से भरे इस मैच में भारत के कई सितारे चमके—विराट कोहली ने शतक जड़ा, रोहित और राहुल ने दमदार फिफ्टी लगाई और गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने कमाल कर चार विकेट चटकाए.

रांची के दर्शकों ने क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया. क्रिकेट फैन्स की भीड़ से जेएससीए स्टेडियम नीले समंदर में तब्दील नजर आया. रांची के फैन्स को एक आकर्षक को रोमांचक क्रिकेट मैच देखने को मिला. जिसका दर्शकों ने खूब लुतफ उठाया. इसके साथ ही रांची के लोगों ने अपने चहेते क्रिकेट सितारों को पास से देखने का मौका भी मिला.

Ranchi spectators enjoyed India vs South Africa ODI cricket match at JSCA International Stadium in Jharkhand
रांची में क्रिकेट फैन्स (ETV Bharat)

भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बैनर-पोस्टर्स दर्शकों के हाथों में नजर आए. रोहित शर्मा के छक्कों के साथ-साथ दर्शक भी अपनी सीट पर उछलते नजर आए. वहीं टीम इंडिया का विकेट गिरने पर वो मायूस भी दिखाई दिए. लेकिन अपने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज किंग कोहली को बैटिंग करता देख दर्शकों ने स्टेडियम में कोहली-कोहली के नारे लगाकर उनका खूब उत्साह बढ़ाया. इसके बाद विराट का शतक पूरा होने पर पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनकी इस पारी की सराहना की. इसके बाद कोहली का विकेट गिरने के बाद भी दर्शकों ने ड्रेसिंग रूम जाते हुए कोहली का खड़े होकर अभिवादन किया.

भारत की दमदार बल्लेबाजी—349 का पहाड़ जैसा स्कोर

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. यशस्वी जायसवाल के 18 रन पर आउट होने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी को गति दी. दोनों दिग्गजों के बीच 100 रन से ज्यादा की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई.

Ranchi spectators enjoyed India vs South Africa ODI cricket match at JSCA International Stadium in Jharkhand
क्रिकेट फैन्स (ETV Bharat)

रोहित शर्मा ने 51 गेंदों पर 57 रन की शानदार पारी खेली. वहीं विराट कोहली ने अपने करियर की एक और क्लासिक पारी खेलते हुए 102 गेंदों पर 135 रन बनाए. इस शतक के साथ कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

रुतुराज गायकवाड़ और वाशिंगटन सुंदर के जल्दी आउट होने के बाद कोहली के साथ कप्तान केएल राहुल ने पारी को संभाला. राहुल ने 60 गेंदों में 56 रन बनाकर भारत को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया. अंत में रविंद्र जडेजा ने 32 रन का अहम योगदान दिया. भारत की पारी 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन पर खत्म हुई.

Ranchi spectators enjoyed India vs South Africa ODI cricket match at JSCA International Stadium in Jharkhand
स्टेडियम के बाहर क्रिकेट फैन्स (ETV Bharat)

साउथ अफ्रीका की टीम को शुरुआती झटके

350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में ही रयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक को शून्य पर आउट कर दिया. इसके बाद अर्शदीप सिंह ने एडन मार्करम को 7 रन पर आउट कर अफ्रीका को शुरुआती झटके दिए. 11 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा. लेकिन इसके बाद टोनी डि जोर्जी और मैथ्यू ब्रीट्जके ने टीम को संभाला. दोनों ने मिलकर 60 से ज्यादा रन जोड़े. ब्रीट्जके ने शानदार 72 रन बनाए, जबकि डि जोरजी 39 पर आउट हुए.

यानसन और बॉश ने मैच में डाली जान

साउथ अफ्रीका का मध्य क्रम बिखरने लगा था, तभी ऑलराउंडर मार्को यानसन ने तूफानी बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 26 गेंदों पर फिफ्टी ठोक दी. उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए और 70 रन बनाकर आउट हुए. मार्को यानसन के आउट होने के बाद कॉर्बिन बॉश ने भी संघर्ष किया और 67 रन की पारी खेलकर मैच को रोमांचक बना दिया. एक समय साउथ अफ्रीका को 50 रन चाहिए थे और केवल दो विकेट बचे थे दर्शकों में सांसें थमी हुई थीं.

कुलदीप यादव का जादू 4 विकेट

भारतीय गेंदबाजी की जान रहे कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को बार-बार परेशान किया. उन्होंने यानसन, ब्रीट्जके, प्रेनेलन सुब्रायेन और एक अन्य अहम विकेट लेते हुए 4 विकेट झटके और मैच को निर्णायक मोड़ पर भारत के पक्ष में कर दिया.

Ranchi spectators enjoyed India vs South Africa ODI cricket match at JSCA International Stadium in Jharkhand
रांची में क्रिकेट का जादू (ETV Bharat)

भारत की शानदार जीत

अंत में अफ्रीकी टीम 49.1 ओवर में 332 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 17 रन से अपने नाम किया. रांची के मैदान पर यह जीत टीम इंडिया के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित हुई, क्योंकि हाल ही में साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप किया था. पहला वनडे जीतकर भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अगले मुकाबले में टीम इंडिया इसी लय को बरकरार रखना चाहेगी.

इसे भी पढ़ें- क्रिकेट मैच को लेकर चप्पे-चप्पे पर रांची पुलिस का सख्त पहरा, आईजी से लेकर एसएसपी तक लेते रहे जायजा

इसे भी पढ़ें- मैच के बीच सुरक्षा घेरा तोड़कर विराट कोहली के पैर छूने पहुंचा युवक, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले

इसे भी पढे़ं- IND vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से दी मात, विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच

TAGGED:

रांची में क्रिकेट मैच का लुत्फ
RANCHI SPECTATORS ENJOYED ODI
JSCA INTERNATIONAL STADIUM
INDIA VS SOUTH AFRICA ODI CRICKET
INDIA VS SOUTH AFRICA ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.