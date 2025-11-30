ETV Bharat / state

रांची में क्रिकेट मैच के दर्शकों ने उठाया लुत्फ, रोहित-विराट की धाक से फैन्स में खुशी की लहर

रांचीः राजधानी रांचीि के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा. दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले वनडे में 17 रन से जीत दर्ज की. उतार-चढ़ाव से भरे इस मैच में भारत के कई सितारे चमके—विराट कोहली ने शतक जड़ा, रोहित और राहुल ने दमदार फिफ्टी लगाई और गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने कमाल कर चार विकेट चटकाए.

रांची के दर्शकों ने क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया. क्रिकेट फैन्स की भीड़ से जेएससीए स्टेडियम नीले समंदर में तब्दील नजर आया. रांची के फैन्स को एक आकर्षक को रोमांचक क्रिकेट मैच देखने को मिला. जिसका दर्शकों ने खूब लुतफ उठाया. इसके साथ ही रांची के लोगों ने अपने चहेते क्रिकेट सितारों को पास से देखने का मौका भी मिला.

भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बैनर-पोस्टर्स दर्शकों के हाथों में नजर आए. रोहित शर्मा के छक्कों के साथ-साथ दर्शक भी अपनी सीट पर उछलते नजर आए. वहीं टीम इंडिया का विकेट गिरने पर वो मायूस भी दिखाई दिए. लेकिन अपने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज किंग कोहली को बैटिंग करता देख दर्शकों ने स्टेडियम में कोहली-कोहली के नारे लगाकर उनका खूब उत्साह बढ़ाया. इसके बाद विराट का शतक पूरा होने पर पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनकी इस पारी की सराहना की. इसके बाद कोहली का विकेट गिरने के बाद भी दर्शकों ने ड्रेसिंग रूम जाते हुए कोहली का खड़े होकर अभिवादन किया.

भारत की दमदार बल्लेबाजी—349 का पहाड़ जैसा स्कोर

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. यशस्वी जायसवाल के 18 रन पर आउट होने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी को गति दी. दोनों दिग्गजों के बीच 100 रन से ज्यादा की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई.

रोहित शर्मा ने 51 गेंदों पर 57 रन की शानदार पारी खेली. वहीं विराट कोहली ने अपने करियर की एक और क्लासिक पारी खेलते हुए 102 गेंदों पर 135 रन बनाए. इस शतक के साथ कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

रुतुराज गायकवाड़ और वाशिंगटन सुंदर के जल्दी आउट होने के बाद कोहली के साथ कप्तान केएल राहुल ने पारी को संभाला. राहुल ने 60 गेंदों में 56 रन बनाकर भारत को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया. अंत में रविंद्र जडेजा ने 32 रन का अहम योगदान दिया. भारत की पारी 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन पर खत्म हुई.