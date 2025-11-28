सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी समन अवहेलना मामला, रांची की विशेष अदालत ने तय की सुनवाई की अगली तारीख
रांची की विशेष अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी समन अवहेलना मामले में सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है.
Published : November 28, 2025 at 7:29 PM IST
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रांची के बड़गाईं क्षेत्र के लैंड प्लॉट से जुड़े मामले में कई समन जारी किए थे, जिनकी कथित अवहेलना के आरोप में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज है. आज विशेष अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी. क्योंकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने व्यक्ति पेशी से छूट में राहत वाले फैसले को वापस लेते हुए निचली अदालत को सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था. आज विशेष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर निर्धारित की है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, ईडी ने फरवरी 2023 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दायर की थी. जिसमें 14 अगस्त 2023 से 27 जनवरी 2024 तक 10 बार समन भेजने का उल्लेख किया था. सीजेएम ने 4 मार्च 2024 को आईपीसी धारा 174 के तहत समन की अवहेलना मामले में संज्ञान लिया और मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया. एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया था. इस मामले में छूट से जुड़ी याचिका 5 जुलाई 2024 और फिर 11 नवंबर 2024 को खारिज कर दी गई थी.
हाईकोर्ट से मिली थी शुरुआती राहत
इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने 4 दिसंबर 2024 को अंतरिम राहत देते हुए निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की थी. पिछले दिनों हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवहेलना मानते हुए 25 नवंबर 2025 को यह राहत समाप्त करते हुए निचली अदालत को सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था.
इसी मामले में आज रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी. जिसमें हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होना था. हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी से छूट के दौरान सीएम की ओर से कहा गया था कि उन्होंने ईडी के सभी समन का लिखित में जवाब दिया था.
