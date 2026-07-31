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रांची में मानसून के दौरान वायरल और फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़े, डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की दी सलाह

रांची सदर अस्पताल में वायरल और फूड पॉइजनिंग के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई.

Ranchi Sadar Hospital
अस्पताल में लोगों की भीड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 3:43 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची में हो रही मानसूनी बारिश और बीच-बीच में धूप होते ही उमस भरी गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में लोग वायरल संक्रमण और डायरिया-डिसेंट्री (फूड पॉइजनिंग) के शिकार हो रहे हैं. ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. बड़ी संख्या में लोगों के वायरल और पेट के संक्रमण का शिकार होकर सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं.

सदर अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सदर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ हरिश्चंद्र कहते हैं कि सामान्य दिनों की तुलना में वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, गले में संक्रमण, उल्टी-दस्त और फूड पॉइजनिंग के मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है.

रांची में वायरल और फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़े, (Etv Bharat)

सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. हरीश चंद्र बताते हैं कि बारिश के मौसम में बढ़ी नमी, गर्मी और वातावरण में मौजूद वायरस एवं बैक्टीरिया के तेजी से पनपने के कारण संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है. यही कारण है कि इन दिनों बड़ी संख्या में लोग वायरल बुखार, पेट संबंधी संक्रमण और फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं.

डॉ. हरीश चंद्र के अनुसार मानसून के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव और वातावरण में अधिक नमी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती है. दूसरी ओर, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ, दूषित पानी और लंबे समय तक रखा भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ रहे हैं. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है.

उन्होंने बताया कि ज्यादातर मरीजों, तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कमजोरी जैसी शिकायतों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं. उन्होने ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों को सलाह दी कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस मौसम में वह ज्यादा सावधानी बरतें. बासी भोजन, फुटपाथ पर, ठेले खोमचे पर खुले में रखे खाने का सामान न खाएं, शुद्ध पानी पिएं, ताजा और गर्म भोजन ही खाना चाहिए तथा खुले में बिकने वाले कटे फल, बासी भोजन और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से बचें. घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देना भी जरूरी है, क्योंकि इससे मच्छरों का प्रजनन बढ़ता है और डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

उन्होंने कहा कि अगर बुखार दो से तीन दिन तक लगातार बना रहे, उल्टी-दस्त अधिक हो, शरीर में अत्यधिक कमजोरी महसूस हो या पानी की कमी के लक्षण दिखाई दें तो स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में चिकित्सकीय सलाह लें इस बीच वह ORS का घोल जरूर पीते रहें.

मानसून के समय में वायरल और अन्य सीजनल बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाने की जानकारी देते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ बिमलेश सिंह ने कहा कि हर दिन 2000 से 2500 के करीब मरीज रांची सदर अस्पताल के ओपीडी में पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या वायरल और पेट की समस्या के मरीजों की होती है. डॉ बिमलेश सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है और सभी तरह की व्यवस्था है.

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