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JPSC Protest: राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती, एसडीएम-एडीएम ने धरनास्थल का लिया जायजा

छात्रों के आंदोलन स्थल का एसडीएम और एडीएम ने जायजा लिया. उन्होंने सरकार से वार्ता के बारे में भी जानकारी दी.

JPSC protest
एसडीएम-एडीएम ने धरनास्थल का लिया जायजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 2:20 PM IST

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रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच शुक्रवार को एसडीएम कुमार रजत और एडीएम आंदोलन स्थल पहुंचे. अधिकारियों ने स्टेडियम परिसर में आंदोलनकारी छात्रों के लिए स्वास्थ्य, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने आंदोलनरत छात्रों और छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली.

अधिकारियों के स्टेडियम पहुंचने के बाद छात्रों के बीच सरकार के साथ बातचीत को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है. छात्र प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने अपनी मांगों और आंदोलन से जुड़ी स्थिति को रखा. वहीं, अधिकारियों ने भी आंदोलन स्थल की व्यवस्थाओं और छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली.

एसडीएम-एडीएम ने धरनास्थल का लिया जायजा (Etv Bharat)

सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के सवाल पर एसडीएम कुमार रजत ने कहा कि फिलहाल सरकार की ओर से उन्हें बातचीत को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है. हालांकि, उन्होंने आज बातचीत की संभावना से इनकार भी नहीं किया. उन्होंने कहा कि सकारात्मक रहने की जरूरत है और सरकार की ओर से निर्देश मिलने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

फिलहाल सरकार की ओर से बातचीत को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है. लेकिन आज बातचीत की संभावना हो सकती है. सकारात्मक रहने की जरूरत है. बातचीत कहां और कब होगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. सरकार की ओर से निर्देश मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी.

इधर, राहुल क्रांति की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. अधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली है.

एसडीएम और एडीएम के दौरे के दौरान आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्र प्रतिनिधियों ने भी अधिकारियों से बातचीत की. छात्रों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार उनके मुद्दों पर गंभीरता से पहल करे और उनकी मांगों के समाधान के लिए स्पष्ट बातचीत की जाए.

फिलहाल, अधिकारियों के दौरे को सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच संभावित वार्ता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. हालांकि, बातचीत की तारीख, समय और स्थान को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय सामने नहीं आया है.

आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार डटे हुए हैं. ऐसे में अब सभी की नजर सरकार की ओर से मिलने वाले अगले निर्देश और संभावित वार्ता पर है.

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