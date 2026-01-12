ETV Bharat / state

मुस्कान अवार्ड जीतने की रेस में शामिल होगा रांची सदर अस्पताल, स्टेट लेवल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद तेज हुई तैयारी

मुस्कान अवार्ड के लिए रांची सदर अस्पताल की तरफ से नॉमिनेशन किया जाएगा. झारखंड सरकार ने इसके लिए सर्टिफिकेशन दे दिया है.

Ranchi Sadar Hospital
रांची सदर अस्पताल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 12, 2026 at 3:56 PM IST

रांची: अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो रांची का सदर अस्पताल मुस्कान अवार्ड पाने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा. राज्य सरकार की ओर से 'मुस्कान अवार्ड' के लिए सर्टिफिकेशन मिल जाने के बाद सदर अस्पताल, रांची ने शिशु रोग विभाग के सभी मानकों पर खड़ा उतरने के लिए जरूरी मानक के अनुरूप अपग्रेड करने का काम भी शुरू कर दिया है.

बेहतरीन व्यवस्था के लिए मिलता है यह अवार्डः सिविल सर्जन

रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि मुस्कान अवार्ड के नॉमिनेशन से पहले बेहद जरूरी झारखंड सरकार की अनुमति सदर अस्पताल को मिल गई है. उन्होंने बताया कि अब अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्कान अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया जाएगा. कहा कि नॉमिनेशन से पहले सदर अस्पताल के शिशु रोग विभाग में संसाधनों को बढ़ाया जाएगा.

जानकारी देते सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार (Etv Bharat)

फरवरी के मध्य तक सेंट्रल टीम आएगी रांचीः डॉ. प्रभात कुमार

रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि मुस्कान अवार्ड पाने के लिए जरूरी अपग्रेड के लिए 50 पेज का चेकलिस्ट है. इसके अनुसार अब पीडियाट्रिक विभाग को अपग्रेड किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि फरवरी के मध्य तक मुस्कान अवार्ड के लिए सेंट्रल टीम सदर अस्पताल का दौरा करेगी और यहां बच्चों के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेगी.

सिविल सर्जन ने बताया कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि सेंट्रल टीम के आने से पहले शिशु रोग विभाग को संसाधन के हिसाब से पूरी तरह अपग्रेड कर दिया जाए.

कई स्टैंडर्ड पर होती है परख, तब मिलता है मुस्कान अवार्ड

रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि मुस्कान अवार्ड पाने के लिए शिशु रोग के इलाज की इंडोर और आउटडोर की पूरी व्यवस्था के साथ-साथ डॉक्टरों, नर्सों की संख्या, उनकी जानकारी, ट्रेनिंग, वैक्सीनेशन की सुविधा, वेंटिलेटर और वार्मर की सुविधा कैसी है, इसका निरीक्षण होता है.

संपादक की पसंद

