मुस्कान अवार्ड जीतने की रेस में शामिल होगा रांची सदर अस्पताल, स्टेट लेवल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद तेज हुई तैयारी

रांची: अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो रांची का सदर अस्पताल मुस्कान अवार्ड पाने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा. राज्य सरकार की ओर से 'मुस्कान अवार्ड' के लिए सर्टिफिकेशन मिल जाने के बाद सदर अस्पताल, रांची ने शिशु रोग विभाग के सभी मानकों पर खड़ा उतरने के लिए जरूरी मानक के अनुरूप अपग्रेड करने का काम भी शुरू कर दिया है.

बेहतरीन व्यवस्था के लिए मिलता है यह अवार्डः सिविल सर्जन

रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि मुस्कान अवार्ड के नॉमिनेशन से पहले बेहद जरूरी झारखंड सरकार की अनुमति सदर अस्पताल को मिल गई है. उन्होंने बताया कि अब अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्कान अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया जाएगा. कहा कि नॉमिनेशन से पहले सदर अस्पताल के शिशु रोग विभाग में संसाधनों को बढ़ाया जाएगा.

जानकारी देते सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार (Etv Bharat)

फरवरी के मध्य तक सेंट्रल टीम आएगी रांचीः डॉ. प्रभात कुमार

रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि मुस्कान अवार्ड पाने के लिए जरूरी अपग्रेड के लिए 50 पेज का चेकलिस्ट है. इसके अनुसार अब पीडियाट्रिक विभाग को अपग्रेड किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि फरवरी के मध्य तक मुस्कान अवार्ड के लिए सेंट्रल टीम सदर अस्पताल का दौरा करेगी और यहां बच्चों के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेगी.