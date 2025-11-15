सदर अस्पताल के चिकित्सकों की बेमिसाल पहल, 15 मिनट के भीतर की गला कटे मरीज की क्रिटिकल सर्जरी!
रांची सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने क्रिटिकल सर्जरी करके मिसाल पेश की है.
Published : November 15, 2025 at 5:43 PM IST
रांचीः जिला में रांची सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने टीम भावना और मानवता की जबरदस्त मिसाल पेश की है. दरअसल, गंभीर हालत में एक मरीज अस्पताल पहुंचा था. उसका गला बहुत गहरा, सांस की नली तक कटा हुआ था. उसके घर वाले गले के ऊपर गमछा लपेटकर लेकर आए थे, जो खून से लथपथ था.
मरीज की हालत देख सर्जरी ओपीडी के चिकित्सक डॉ. अजीत कुमार ने तत्काल हेड एंड नेक सर्जन एके विद्यार्थी और प्लास्टिक सर्जन डॉ. तन्मय प्रसाद से बात की और सिस्टर इंचार्ज से ओटी को तुरंत तैयार करने को कहा. इस बीच डॉक्टर अजीत ने अपने उच्च पदाधिकारीयों और पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी.
15 मिनट के भीतर शुरू की क्रिटिकल सर्जरी
पलक झपकते ही सदर अस्पताल की टीम एक्टिव हो गई. डॉ. अजीत ने एनेस्थीसिया के इंचार्ज डॉक्टर नीरज से भी बात की और उनसे अनुरोध करके ऑपरेशन थिएटर को जल्द तैयार कराया. लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. अजीत कुमार के नेतृत्व और हेड एंड नेक सर्जन डॉ. अजय कुमार विद्यार्थी के मार्गदर्शन में प्लास्टिक सर्जन डॉ. तन्मय प्रसाद और एनेस्थीसिया के चिकित्सकों के सहयोग से गंभीर मरीज की अस्पताल आने के 15 मिनट के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. जिस युवक की क्रिटिकल सर्जरी हुई है, वह अनगड़ा थाना क्षेत्र के जरगा गांव का रहने वाला है. उसका नाम एम. तिर्की है और उसकी उम्र महज 24 साल है.
करीब 2 घंटे तक चली सर्जरी
ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक चली जिसमें उन्हें सांस लेने के लिए एक अलग रास्ता बनाना पड़ा जिसे Tracheostomy कहते हैं. टीम भावना से काम करते हुए तत्काल खून जांच, ABG, सेरोलॉजी कराई गई. एनेस्थीसिया के डॉक्टरों ने अपनी तैयारी करके रखी थी. मरीज को तुरंत बेहोश करके ऑपरेशन शुरू कर दिया गया जो कि लगभग 2 घंटे चला. अभी मरीज आईसीयू में डॉ अजीत और आईसीयू के चिकित्सकों की निगरानी में है, अभी मरीज के लिए अगले 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं.
सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार एवं उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने पूरी टीम को त्वरित कार्रवाई करने के लिए हार्दिक बधाई दी. ऑपरेशन करने वाली टीम में एनेस्थीसिया विभाग के इंचार्ज डॉ. नीरज, डॉ. वसुधा गुप्ता, डॉ. आंचल, डॉ. विकास बल्लभ शामिल रहे. ओटी की सिस्टर इंचार्ज स्नेहलता, संतोष, कंचन, संजू, सीमा, सुरेश, नंदिनी, विरंजन ने चिकित्सकों को हर तरह का सहयोग किया.
