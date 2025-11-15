ETV Bharat / state

सदर अस्पताल के चिकित्सकों की बेमिसाल पहल, 15 मिनट के भीतर की गला कटे मरीज की क्रिटिकल सर्जरी!

रांचीः जिला में रांची सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने टीम भावना और मानवता की जबरदस्त मिसाल पेश की है. दरअसल, गंभीर हालत में एक मरीज अस्पताल पहुंचा था. उसका गला बहुत गहरा, सांस की नली तक कटा हुआ था. उसके घर वाले गले के ऊपर गमछा लपेटकर लेकर आए थे, जो खून से लथपथ था.

मरीज की हालत देख सर्जरी ओपीडी के चिकित्सक डॉ. अजीत कुमार ने तत्काल हेड एंड नेक सर्जन एके विद्यार्थी और प्लास्टिक सर्जन डॉ. तन्मय प्रसाद से बात की और सिस्टर इंचार्ज से ओटी को तुरंत तैयार करने को कहा. इस बीच डॉक्टर अजीत ने अपने उच्च पदाधिकारीयों और पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी.

15 मिनट के भीतर शुरू की क्रिटिकल सर्जरी

पलक झपकते ही सदर अस्पताल की टीम एक्टिव हो गई. डॉ. अजीत ने एनेस्थीसिया के इंचार्ज डॉक्टर नीरज से भी बात की और उनसे अनुरोध करके ऑपरेशन थिएटर को जल्द तैयार कराया. लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. अजीत कुमार के नेतृत्व और हेड एंड नेक सर्जन डॉ. अजय कुमार विद्यार्थी के मार्गदर्शन में प्लास्टिक सर्जन डॉ. तन्मय प्रसाद और एनेस्थीसिया के चिकित्सकों के सहयोग से गंभीर मरीज की अस्पताल आने के 15 मिनट के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. जिस युवक की क्रिटिकल सर्जरी हुई है, वह अनगड़ा थाना क्षेत्र के जरगा गांव का रहने वाला है. उसका नाम एम. तिर्की है और उसकी उम्र महज 24 साल है.

करीब 2 घंटे तक चली सर्जरी